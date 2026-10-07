Kendi sesinizi bulun

TÜRGEV bünyesinde genç kızların ilgi, yetenek ve potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) 2027 sezon açılışı, "İz Bırak" temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Her biri ayrı bir cevher taşıyan gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri, cevherlerini keşfedip geliştirebilecekleri, destekleyici yol arkadaşları ve tecrübeleriyle rehberlik edecek rol modellerle buluşabilecekleri doğru bir muhit. Böyle bir muhiti tesis etmeyi amaçlayan ve gençlere bu yolda destek olan TÜRGEV emektarlarına teşekkür ediyorum.

281 bin genç kızın yeteneklerini keşfettiği GİF için bu yıl belirlenen "İz Bırak" teması son derece anlamlı. Yaşadığımız dijital çağda neyin önümüze çıkacağını, hangi sesin duyulup hangisinin görünmez kalacağını çoğu zaman algoritmalar belirliyor. Bu da bizi yalnızca neyi gördüğümüzü değil, neyi göremediğimizi de düşünmeye mecbur bırakıyor. İnsanlık tarihinde hiçbir nesil ardında bu kadar çok kayıt bırakmadı.Ancak kayda geçmek, iz bırakmak anlamına gelmiyor. Bu çağda sahici bir iz bırakmak, her zamankinden daha fazla dikkat, irade, emek ve mesuliyet gerektiriyor.

İnsan kendi sesini, merak ederek, emek vererek, cesaret ederek, yanılıp yeniden deneyerek ve bir diğerinin elini tutarak bulur. Şimdi sizlere bakarken kendi gençlik yıllarımı hatırlıyorum. O günlerde GİF'ler yoktu. Ama küçük halkalar halinde bir araya gelip birbirini iyiliğe davet eden, güzellikleri çoğaltan insanlar hep vardı. Şule abla da onlardan biriydi. Temennim odur ki her biriniz, size bırakılan değerli izleri doğru okusun, kendi zamanının meselelerini hakkıyla anlasın, kendi sözünü cesaretle ortaya koysun ve geleceğe güzel, sahici, hayırlı izler bıraksın.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör