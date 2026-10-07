Milli Savunma Bakanı Güler: “Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini koruma kararlılığında”

Bakan Güler, Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, Türkiye 'nin, sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezinde olduğunu söyledi. Bu nedenle risk ve tehditlerin yakından takip edildiğini belirten Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin diplomasi, güçlü devlet iradesi ve proaktif güvenlik anlayışıyla Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunduğunun altını çizdi. Türkiye'nin uluslararası barış ve güvenliğe önemli katkılar sunduğunu kaydeden Güler, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de devam eden savaş ve güvenlik riskleri, Kafkasya'da şekillenen yeni dengeler, Orta Doğu 'daki gelişmeler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz, güvenlik politikamızın öncelikli meseleleridir. Bu çerçevede Karadeniz'de, savaşın bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerini yakından takip ederek, istikrarın korunmasına yönelik sorumlu ve dengeli yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Kafkasya'da da kalıcı barışın tesis edilmesini, bölgesel istikrarın güçlendirilmesini ve iş birliği imkanlarının geliştirilmesini destekliyoruz."

"KIBRIS TÜRKÜ'NE YÖNELİK SİNDİRME VE HAZIMSIZLIK POLİTİKASI DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin Orta Doğu'da yaşanan krizlere sessiz kalmadığını anımsatan Güler, kurulan ittifaklarla da bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik önemli adımlar atıldığını aktardı. Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın da bu politikanın etkin ve güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti. Bu politikalar kapsamında Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve meşru haklarının korunmasına yönelik kararlılığın muhafaza edildiğini vurgulayan Güler, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin hassasiyetle gözetildiğini dile getirdi. Kıbrıs konusunda milli güvenlik doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığını belirten Güler, "Yeri gelmişken belirtmek isterim ki Kıbrıs Türkü'ne yönelik 1960'lardan süregelen sindirme ve hazımsızlık politikası hala en güçlü şekilde devam etmektedir. Öyle ki Barcelona Futbol Akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eylül ayında düzenlemeyi planladığı kampa karşı UEFA nezdinde girişimde bulunulması daha önce de bir müzik festivaline karşı yapılan benzer girişimler, Rum tarafının içinde bulunduğu hezeyanın ve uzlaşmazlığın bir yansımasıdır." dedi. Yaşar Güler, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakları ve tarihi sorumlulukları gereği Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma azim ve kararlılığında olduğunu söyledi.