MİT tespit etti Emniyet bastı
Türkiye, uluslararası organize suç örgütlerine ve kiralık katil çetelerine karşı yürüttüğü amansız mücadelede kritik bir başarıya daha imza attı. Avrupa genelinde 1990-2020 yılları arasında para karşılığı cinayet işleyen devasa bir kiralık katil şebekesini yönettiği belirlenen Moldova uyruklu Iurii Radulov, kırmızı bültenle aranıyordu. MİT'in istihbarat unsurları tarafından yürütülen titiz takiple İstanbul Fatih'te saklandığı hücre evi belirlenen suç örgütü lideri Radulov Emniyet birimlerince gözaltına alındı. Radulov'un yakalanmasıyla birlikte, uluslararası kiralık katil şebekesinin haritası ve bağlantı ağı da tamamen çözüldü.
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