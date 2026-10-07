MİT tespit etti Emniyet bastı

MİT tespit etti Emniyet bastı
Batuhan ALTINBAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye, uluslararası organize suç örgütlerine ve kiralık katil çetelerine karşı yürüttüğü amansız mücadelede kritik bir başarıya daha imza attı. Avrupa genelinde 1990-2020 yılları arasında para karşılığı cinayet işleyen devasa bir kiralık katil şebekesini yönettiği belirlenen Moldova uyruklu Iurii Radulov, kırmızı bültenle aranıyordu. MİT'in istihbarat unsurları tarafından yürütülen titiz takiple İstanbul Fatih'te saklandığı hücre evi belirlenen suç örgütü lideri Radulov Emniyet birimlerince gözaltına alındı. Radulov'un yakalanmasıyla birlikte, uluslararası kiralık katil şebekesinin haritası ve bağlantı ağı da tamamen çözüldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý