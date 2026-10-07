Okul bahçesinde bıçaklı saldırı

İstanbul Başakşehir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu, mezun olduğu ortaokulunun üniformasını giyip yanına aldığı 2 bıçakla eski okuluna gitti.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşları 10 ila 13 arasında değişen 3'ü ağır 8 kız öğrenci yaralandı. Kadın güvenlik görevlisinin etkisiz hale getirdiği saldırgan F.M. bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken yaralı çocuklar Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (11), E.Ş. (13) R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derhal ameliyata alınan Eslem Sare Bulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eslem Sare Bulut'un memleketi Bartın'da toprağa verileceği öğrenildi.

EVDEN BIÇAKLA ÇIKTI

Saldırgan F.M.'nin halen başka bir lisede eğitim görmesine karşın sabah saatlerinde, eski okulunun formasını giyerek evden çıktığı, yanına aldığı iki bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İfadesine başvurulan saldırgan F.M.'nin annesi ilk beyanında kızının sosyal anksiyete bozukluğu olduğunu öne sürdü. F.M.'nin derslerinde başarılı ve sakin huylu bir çocuk olduğu, herhangi bir suç veya disiplin kaydı olmadığı öğrenildi. Öte yandan kavganın kız-erkek arkadaşlığı meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu iddia edildi.



Saldırıda yaralanan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı olayın araştırılması için 2 eğitim müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırıda yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri hastanede ziyaret ederek öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Diğer taraftan, okul etrefından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni araştırılıyor.

ÇOCUKLARI HEDEF GÖZETMEDEN BIÇAKLAMIŞ

Saldırgan öğrencinin okulun çevresinde ikamet ettiğini söyleyen Vali Gül, "Bıçaklamayı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay var. Başsavcımız burada. Adli süreç devam edecek" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör