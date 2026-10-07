SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten seçim açıklaması: Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’dır

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Cemil Tugay'a hoş geldin diyoruz, Cemil Tugay kendi değerlendirmesini ortaya koydu. İzmir geleceğe iyi hizmetlerle bakacak.

(Terörsüz Türkiye) Çerçeve yasanın uygulanmadığı doğru değil. Sincar, Irak'ın kontrolüne geçecek. Terörsüz Türkiye'nin Irak boyutunda önemli bir gelişme...

"BÜTÜN BOYUTLARI AÇIĞA ÇIKARILACAK"

(Fon soruşturması) Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meclis'i bilgilendiriyor, Kurul bütün bu sürecin bütün boyutlarını açığa çıkaracak, Adalet ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuı ile. DDK görevlendirildi. Mağdurlar müsterih olsun. Hiçbir karanlık nokta kalmayacak, kim dolandırıcılık yapmış kim mağdur olmuş ortaya çıkacaktır. Buradan birtakım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan söylemler görüyoruz. Bunlara da geçit vermeden herkesin gözü önünde hem meselenin aydınlatılması hem de hakların korunması anlamında süreci kararlılıkla yürüteceğiz.

(Başkan Erdoğan'ın Suriye ziyareti) Tarih henüz kesinleşmedi, çalışma devam ediyor.

(Bahçeli'nin seçim açıklaması) Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır. Bahçeli'nin güçlü sözleri için teşekkür ediyoruz.

AHaber CANLI YAYIN