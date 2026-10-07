SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti.

Öte yandan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti.