SON DAKİKA | Esenyurt Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalada operasyon gerçekleştirildi.

17 GÖZALTI

Söz konusu eylemlerde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı Ümit Ünal da bulunuyor. Belediyenin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünden İbrahim Doğancıoğlu ve Anıl Alioğlu ile belediye çalışanı Adil Kesik de gözaltına alındı.

ŞİRKET SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLARI LİSTEDE

Operasyonda ayrıca Tuba Ulutaş Şenyürek, avukat Adnan Şenocak, Aysu Yapı İdari İşler Müdürü Doğan Can Göksel, İnşaat çalışanları Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber, ASM firması sahibi Salih Yılmaz, Topraköz firması sahibi Erhan Toprak, han sahibi Orhan Yıldırım, Ekin Peyzaj ortağı Ziya Köklü, HMF firması sahibi Halil Yılmaz ve ASM firması çalışanı Emrah Koşunalp gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan Namık Çebi İnşaat'ın sahibi Namık Çebi'nin yurt dışında olduğu belirtildi. Çebi ile eski Bodo firması ortağı, emekli Fikret Güneş'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ESENYURT BELEDiYESİ'NDEKİ İLK OPERASYON DEĞİL

Esenyurt Belediyesi daha önce de soruşturma ve operasyonlarla gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmış, yargılama sonunda "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Belediyenin ihaleleri de Aziz İhsan Aktaş davasına konu olmuştu. Bu kapsamda yargılanan Özer'e "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verilmişti.