TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!
TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in moderatörlüğünde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Türk devletleri arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandı. Bildiride adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Gürlek, Türkiye’nin TDT çatısı altında adalet alanındaki işbirliğini daha ileri taşımaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca TDT E-Adalet Sistemi hedefinin somutlaştırılması ve çok taraflı adli yardımlaşma anlaşmasının hayata geçirilmesi gündeme geldi. TDT Adalet Bakanları 4. Toplantısı’nın 2027’de Kırgızistan’da yapılması kararlaştırıldı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 3. Toplantısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in moderatörlüğünde İstanbul'da gerçekleştirildi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıda Türk devletleri arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalanırken, adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitim alanlarında yeni işbirliği adımları ele alındı.
ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI
Toplantıya TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan adalet bakanları ve bakan yardımcıları katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Gürlek, Astana ve Bakü'de belirlenen hedefler doğrultusunda adalet alanındaki işbirliğinin somut adımlara dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'da imzalanan ortak bildirinin yalnızca bir temenni metni olmadığını belirten Gürlek, belgenin adalet sistemlerinin geleceğine yönelik stratejik bir yol haritası niteliğinde olduğunu söyledi.
ADLİ TIP VE ADLİ YARDIMLAŞMA İŞBİRLİĞİ
Gürlek, 3 Nisan 2026'da Bakü'de imzalanan Türk Adli Tıp Ağına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın ülkelerin adli tıp kurumları arasında yeni işbirliklerinin önünü açacağını belirtti. Üzerinde çalışılan "Hukuki Konularda Çok Taraflı Adli Yardımlaşma Antlaşması"nın hayata geçirilmesiyle ülkeler arasındaki adli yardımlaşmanın daha hızlı, etkin ve öngörülebilir hale geleceğini ifade eden Gürlek, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak anlaşmanın imza aşamasına getirilmesini istediklerini kaydetti.