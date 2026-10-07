TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

HEDEF E-ADALET SİSTEMİ Toplantının önemli başlıklarından biri de dijital dönüşüm ve e-Adalet oldu. Adalet hizmetlerinin geleceğinin teknolojik gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Gürlek, ülkelerin tecrübelerinin bir araya getirilerek "TDT E-Adalet Sistemi" hedefinin somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Güvenli veri paylaşımı, e-yargı uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılması ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Gürlek, Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerini kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

PERSONELE ORTAK EĞİTİM Yargı mensupları ve adalet personelinin mesleki kapasitesinin geliştirilmesi de toplantının gündeminde yer aldı. Ortak eğitim programları, çalışma ziyaretleri, uzman değişimleri ve tematik toplantılarla ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi. Gürlek, ortak tarih ve kültürün Türk devletlerini bir araya getiren önemli unsurlar olduğunu belirterek bu dayanışmanın hukuk ve adalet alanındaki çalışmalara da yansıtılması gerektiğini söyledi.