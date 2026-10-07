  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in moderatörlüğünde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Türk devletleri arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandı. Bildiride adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Gürlek, Türkiye’nin TDT çatısı altında adalet alanındaki işbirliğini daha ileri taşımaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca TDT E-Adalet Sistemi hedefinin somutlaştırılması ve çok taraflı adli yardımlaşma anlaşmasının hayata geçirilmesi gündeme geldi. TDT Adalet Bakanları 4. Toplantısı’nın 2027’de Kırgızistan’da yapılması kararlaştırıldı.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!
Kerim CENGİL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 3. Toplantısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in moderatörlüğünde İstanbul'da gerçekleştirildi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıda Türk devletleri arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalanırken, adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitim alanlarında yeni işbirliği adımları ele alındı.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Toplantıya TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan adalet bakanları ve bakan yardımcıları katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Gürlek, Astana ve Bakü'de belirlenen hedefler doğrultusunda adalet alanındaki işbirliğinin somut adımlara dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'da imzalanan ortak bildirinin yalnızca bir temenni metni olmadığını belirten Gürlek, belgenin adalet sistemlerinin geleceğine yönelik stratejik bir yol haritası niteliğinde olduğunu söyledi.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

ADLİ TIP VE ADLİ YARDIMLAŞMA İŞBİRLİĞİ

Gürlek, 3 Nisan 2026'da Bakü'de imzalanan Türk Adli Tıp Ağına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın ülkelerin adli tıp kurumları arasında yeni işbirliklerinin önünü açacağını belirtti. Üzerinde çalışılan "Hukuki Konularda Çok Taraflı Adli Yardımlaşma Antlaşması"nın hayata geçirilmesiyle ülkeler arasındaki adli yardımlaşmanın daha hızlı, etkin ve öngörülebilir hale geleceğini ifade eden Gürlek, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak anlaşmanın imza aşamasına getirilmesini istediklerini kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

HEDEF E-ADALET SİSTEMİ

Toplantının önemli başlıklarından biri de dijital dönüşüm ve e-Adalet oldu. Adalet hizmetlerinin geleceğinin teknolojik gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Gürlek, ülkelerin tecrübelerinin bir araya getirilerek "TDT E-Adalet Sistemi" hedefinin somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Güvenli veri paylaşımı, e-yargı uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılması ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Gürlek, Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerini kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

PERSONELE ORTAK EĞİTİM

Yargı mensupları ve adalet personelinin mesleki kapasitesinin geliştirilmesi de toplantının gündeminde yer aldı. Ortak eğitim programları, çalışma ziyaretleri, uzman değişimleri ve tematik toplantılarla ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi. Gürlek, ortak tarih ve kültürün Türk devletlerini bir araya getiren önemli unsurlar olduğunu belirterek bu dayanışmanın hukuk ve adalet alanındaki çalışmalara da yansıtılması gerektiğini söyledi.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

NOTERLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Ankara'da 5 Ekim 2023'te imzalanan Türk Dünyası Noterler Birliği Mutabakat Zaptı da toplantıda gündeme geldi. Gürlek, noterlik kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve Birliğin daha etkin bir yapıya kavuşturulmasının hukuk alanındaki işbirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi: Ortak bildiri imzalandı!

4. TOPLANTI KIRGIZİSTAN'DA

Toplantıda Türk devletleri arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak hedef ve çalışmaların yanı sıra adli tıp, adli yardımlaşma, noterlik, dijital adalet ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı. TDT Adalet Bakanları 4. Toplantısı'nın 2027 yılında Kırgızistan'da yapılması kararlaştırıldı. Programın sonunda Bakan Gürlek, toplantının ve Türk dünyası arasındaki kardeşliğin hatırası olarak katılımcılara hediye takdim etti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #KIRGIZİSTAN #TÜRKİYE #BAKÜ #AZERBAYCAN #KAZAKİSTAN #ÖZBEKİSTAN #ASTANA #AKIN GÜRLEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!