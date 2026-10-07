Vizyon projelerle geliyoruz

İstanbul 2 No'lu Barosu'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan ve Oybirliği Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Av. Ali Kasım Tuna, düzenlediği lansman toplantısıyla baro başkanlığına adaylığını duyurdu. "Anlayan ve anlatan bir baro yönetimi" hedefiyle yola çıkan Tuna, 10-11 Ekim'de yapılacak genel kurulda baronun geleceğine yön verecek vizyon ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.

'BÜYÜK SORUMLULUĞA TALİBİM'

Adaylık lansmanında meslektaşlarına seslenen Ali Kasım Tuna, "Karşınızda avukatlık mesleğinin sorunlarını uzaktan seyreden biri olarak değil; aynı koridorlardan geçmiş, aynı yükleri taşımış bir meslektaşınız olarak bulunuyorum. Baroya emanet edilen her yetkinin ve her kuruşun hesabını verebilmenin sorumluluğuna talibim" dedi.

Genç avukatlara yönelik özel vizyonunu açıklayan Tuna; staj sürelerinin kıdemden sayılması, Bağ-Kur prim yükünün kademeli olarak azaltılması, Mentörlük Sistemi, Tecrübe Aktarım Merkezi ve nitelikli staj eğitimi sunan SEM reformunu hayata geçireceklerini vurguladı. Ayrıca adliyelerde kütüphaneler, paylaşımlı ofisler, çocuk bakım merkezleri ve 7/24 Acil Mesleki Güvenlik Hattı kurulacağını belirtti.

Projelerini sıralayan Tuna, öne çıkan hedeflerini şöyle açıkladı: "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ndeki tutarın dava açılışında peşin yatırılmasını sağlayan elektronik altyapı. Devlet güvencesiyle uygun maliyetli arsa ve finansman modelleriyle avukatları ev sahibi yapma projesi. İçinde dev kütüphane ve sosyal alanların bulunduğu bir genel merkez kazandırmak ve katılım bankaları aracılığıyla 2 milyon TL'ye kadar uygun ödemeli finansman sağlamak. 6 ay içinde geniş kapsamlı indirim anlaşmaları yapmak ve baronun üye sayısını 7 bine çıkarmak." Tuna, "7 bin üye hedefimize ulaşamazsam bir sonraki seçimde aday olmayacağım" dedi.

AV. ALİ KASIM TUNA KİMDİR?

1991 doğumlu Av. Ali Kasım Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özel hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayan ve doktora çalışmalarını sürdüren Tuna, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun kurucu üyeleri arasında yer alırken, Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Tuna, evli ve iki çocuk babası.