Yıkamacılar çetesine operasyon: 102 gözaltı

Yıkamacılar çetesine operasyon: 102 gözaltı
Ziya RAMOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Adalet Bakanlığı himayesinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında yürütülen 'Sokaklar Güvende' misyonu doğrultusunda, 16 ay boyunca detaylı bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından, liderliğini Tolga Hoşgökdelen'in yaptığı değerlendirilen 'Yıkamacılar' silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 32 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör ve bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý