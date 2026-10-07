Yıkamacılar çetesine operasyon: 102 gözaltı
Adalet Bakanlığı himayesinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında yürütülen 'Sokaklar Güvende' misyonu doğrultusunda, 16 ay boyunca detaylı bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından, liderliğini Tolga Hoşgökdelen'in yaptığı değerlendirilen 'Yıkamacılar' silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 32 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör ve bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
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