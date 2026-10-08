Ağaç A.Ş.'deki rüşvet sarmalında yeni itiraf
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 30. duruşmasına Ağaç AŞ tedarikçisi itirafçı Süleyman Uzun'un beyanları damga vurdu. Hakim karşısına çıkan işadamı Süleyman Uzun, verdiği ifadesinin arkasında olduğunu söyleyerek İBB Ağaç A.Ş.'deki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma çarkını anlattı. Yapılan işlerle ilgili sıkıntı yaşanmaması için kendisinden yüzde 7 civarında ödeme yapmasının istendiğini ifade eden Uzun, ayrıca Ümit Polat tarafından çiçek döküm işlerinden çiçek başına 10 kuruş talep edildiğini belirtti. 2024 yılı içerisinde Ali Sukas'ın kendisinden bu yüzde 7'lik ödemeyi yapmasını istediğini vurgulayan Süleyman Uzun, Sukas'ın yönlendirmesiyle Hüsnü Yüksel Tunar ile Zümrütevler'de buluştuğunu dile getirdi. Uzun, evinin yakınındaki bu buluşmada iki ayrı seferde toplam 200 bin dolar nakit parayı teslim ettiğini kaydetti. Bu arada itirafçı sanık reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut da Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettiğini itiraf etti.
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