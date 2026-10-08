Bakan Göktaş’tan Yeni Partili Özlale ve Enginyurt hakkında suç duyurusu! 830 milyon liralık fon iddiası yargıya taşındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası Hasan Özdemir'e ilişkin yatırım fonu iddiaları nedeniyle Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş ayrıca Özlale hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçelerinde, Özlale ve Enginyurt'un Bakan Göktaş ile ailesine yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu belirtildi. Dilekçelerde, Özlale'nin Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in PHE ve PRY yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini öne sürdüğü ve konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) belgelerinin bulunduğunu iddia ettiği kaydedildi. Özlale bu iddiayı 8 Ekim'de gündeme getirmiş, Göktaş ise iddiaları reddederek kendisi ve ailesinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlemi bulunmadığını açıklamıştı.

"İSİM BENZERLİĞİNDEN KAYNAKLANDI"

Suç duyurusu dilekçelerinde, yatırım fonlarında işlem gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu belirtildi. Durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edilen dilekçede, Göktaş ve ailesinin söz konusu fon işlemleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Dilekçede, "Müvekkilin ve ailesinin söz konusu fon işlemleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkil tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da aile bireylerinin anılan fonlarda tek bir kuruşluk dahi işlem gerçekleştirmediği, iddia edilen işlemleri yapan kişiyle babasının T.C. numaralarının aynı olmadığı, isim benzerliği olduğu açıkça belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bakan Göktaş ve aile bireylerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği aktarılan dilekçelerde, iddiaların Göktaş'ın kişilik haklarını ve kamuoyu nezdindeki itibarını zedelediği belirtildi.

ENGİNYURT HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Cemal Enginyurt'un da aynı iddiaları bugün sosyal medya hesabından gündeme getirdiği ve Bakan Göktaş ile ailesini hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi. Dilekçelerde, iki milletvekilinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni de olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu savunuldu. Özlale ve Enginyurt hakkında "hakaret", "iftira", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.

ÖZLALE'YE 1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Öte yandan Bakan Göktaş, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçeyle Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Tazminat davası dilekçesinde, Özlale'nin iddialarının gerçeğe aykırı olduğu ve Bakan Göktaş ile ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.