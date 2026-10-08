Bakan Gürlek’e kumpas girişimi deşifre oldu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Yargı Kararlarına Müdahale" soruşturmasında adliyeyi sarsan yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediyesi operasyonu öncesinde eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye bilgi sızdırılarak 500 bin dolarlık rüşvet karşılığında delil ve paraların kaçırılmasına göz yumulduğu belirlendi. Eski Savcı Bayram Gülhan'ın da merkezinde yer aldığı yapının, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik fiziksel takip ve casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Hükümlü Mine M.'nin ihbarıyla derinleştirilen dosyada, şüpheli işletmeci Musa S. liderliğindeki yapının Gürlek'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminden beri izlettiği ortaya çıktı. Musa S.'nin, Ekrem İmamoğlu lobisi ve muhalif unsurlarla koordineli hareket ederek tapu kayıtları, gayrimenkuller ve montaj görseller üzerinden kumpas hazırlığı yaptığı belgelendi. 2022-2024 arasında Musa S.'nin işlettiği restoran ile Ankara'daki bir otelde yargı mensupları, avukatlar ve siyasi isimlerin bir araya geldiği, bu toplantılarda para karşılığı dava süreçlerine ve kararlara müdahale edildiği belirlendi. Ağın siyasi bağlantıları ve adliye ayağını ortaya çıkarmak için soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.
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