Bakan Uraloğlu: “Türk devletlerinin, işbirliğinde kaydettiği ilerleme dikkat çekici”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonunda konuştu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) yıllar içinde giderek bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, Türk Devletleri olarak sadece ikili değil, aynı zamanda çok taraflı işbirliğinde kaydettikleri ilerlemenin dikkat çekici olduğunu belirtti.
İstanbul'da gerçekleştirilen 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konuşan Uraloğlu, "Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı buluşmada hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, tüm Türk dünyasının 'Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. 3 Ekim 2009, ortak tarihimizde bir dönüm noktasına işaret etmektedir." diye konuştu. Uraloğlu, bu tarihin aynı zamanda kardeş halkların ve devletlerin İsmail Gaspıralı tarafından ortaya konulan Dilde, Fikirde, İşte Birlik şiarına olan ortak inanç ve kararlılıklarının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, 17 yıl önce devlet başkanlarının ortak gelecek vizyonunu hayata geçirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, Nahçıvan Anlaşması'nın yalnızca Türk dünyasının bütünleşmesi için bir çerçeve oluşturmadığını, aynı zamanda bölge için umut kaynağı olduğunu ve dayanışma ile işbirliğinin zorlukların üstesinden gelebileceğini kanıtladığını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) yıllar içinde giderek bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Gözlemci devletler Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılımıyla örnek bir işbirliği modeli oluşturmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu. Uraloğlu, aile meclisi olarak gördükleri TDT'nin gelecek yıllarda da bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.
"TÜRK DEVLETLERİNİN ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİNDE KAYDETTİĞİ İLERLEME DİKKAT ÇEKİCİ"
Uraloğlu, geçen 17 yılı değerlendirirken, Türk Devletleri olarak sadece ikili değil, aynı zamanda çok taraflı işbirliğinde kaydettikleri ilerlemenin dikkat çekici olduğunu belirtti. TDT bünyesinde oluşturulan 60'ı aşkın mekanizmayla küresel ve bölgesel sınamalar karşısında dayanışmayı pekiştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Uluslararası güvenliğe ve ülkelerimizin refahına önemli katkılar sağlıyoruz. Bilhassa son yıllarda küresel ve bölgesel meselelerde Türk Devletleri olarak müşterek menfaatlerimiz doğrultusunda istişarelerimizi artırmamız ve uluslararası platformlarda daha fazla eş güdüm içinde hareket ediyor olmamız memnuniyet vericidir. Vardığımız aşamada Teşkilatımız, TÜRKSOY'dan TÜRKPA'ya, Türk Akademisi'nden Türk Kültür ve Mirası Vakfı ve Türk Yatırım Fonu'na uzanan bağlı ve ilişkili kuruluşlarıyla ahenk içerisinde Türk devletleri arasındaki işbirliğini derinleştirmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz.