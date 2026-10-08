Bakan Uraloğlu: “Türk devletlerinin, işbirliğinde kaydettiği ilerleme dikkat çekici”

Önümüzdeki dönemde bu vizyonu, halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız." Uraloğlu, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik temasıyla Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı bu önemli günde kardeş ülkelerin liderlerini başkentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Ankara Zirvesi'nin Türk dünyasının bütünleşme sürecinde yeni bir aşama olacağını vurgulayan Uraloğlu, zirvenin kardeş Türk devletlerinin ortak geleceği birlikte inşa etme iradesini daha da güçlendireceğini kaydetti. Uraloğlu, "İsmail Gaspıralı'nın bizlere miras bıraktığı birlik ülküsünü başkentimizden bir kez daha dünyaya duyuracak, Türk dünyasının geleceğine yön verme kararlılığımızı en üst düzeyde ortaya koyacağız." şeklinde konuştu. Türkiye'nin zirve dolayısıyla devralacağı dönem başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Dünyası Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kardeş ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendireceklerini belirten Uraloğlu, ortak menfaatleri her platformda kararlılıkla savunmayı ve Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Her birimizin gücünün diğerine güç kattığına, birlikte hareket etme irademizin hepimiz için daha güvenli ve müreffeh bir geleceğin teminatı olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, 2040 yılına gelindiğinde kendi içinde daha güçlü bağlara sahip, değişen dünya koşullarına karşı daha dayanıklı, birlikte daha fazla üreten, bölgesinin geleceğinde daha etkin rol oynayan ve dünyayla yapıcı işbirliğini sürdüren bir Türk dünyası göreceklerine inandıklarını belirterek, Türk Yüzyılı'nı da bu hedeflerin adım adım hayata geçirileceği bir dönem olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Teşkilatın kuruluşundan bu yana geçen kısa zamanda önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: