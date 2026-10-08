Bilal Erdoğan: "Kendi kültürünü bilen insan, dünyaya söyleyecek sözü olan insandır”
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılışında konuştu. "Kendi müziğimizi genç nesillerimizde güçlü şekilde yaşatabilmek, kendi kültürümüzü ve sanatımızı daha erken yaşlardan itibaren çocuklarımızda kökleştirebilmek, dünyaya anlatacak sözümüzün de tesirini artıracaktır." diyen Erdoğan, “Kendi kültürünü bilen insan, dünyaya söyleyecek sözü olan insandır.” İfadelerine yer verdi.
Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılışında konuştu.
Programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, akademik yılın üniversite, öğrenciler ve aileleri için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, müzik ve sanatın geniş anlam ihtiva ettiğini belirterek, sanatın, bir toplumun kendisini nasıl gördüğü, dünyayı nasıl gördüğü ve anlamlandırdığı, gelecek nesillere ne bırakmak istediği ile doğrudan ilgili olduğunu söyledi. Bir medeniyeti anlamak için onun şehirlerine, şiirine, musikisine, müziğine, gündelik hayatına ve insanların birbiriyle ilişki kuruş şekillerine bakmak gerektiğini anlatan Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz de yüzyıllar boyunca kendisini pek çok sanat dalında ifade etmiş büyük bir birikime sahiptir." ifadesini kullandı.
"BİR ÜLKENİN ETKİSİ, SÖYLEYECEK SÖZÜNÜN OLUP OLMADIĞIYLA İLİŞKİLİ"
Türk müziğinin, sadece geçmişten kalmış kıymetli eserlerden oluşan bir repertuvar değil, bir eğitim, terbiye ve hafıza biçimi olduğunu dile getiren Erdoğan, aynı zamanda müziğin dünyaya söyleyecekleri sözün önemli araçlarından biri olduğunu kaydetti. Erdoğan, bugün dünyanın pek çok yerinde kültürün, ekonomik, diplomatik ve toplumsal gücü üzerinde konuşulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Ülkeler kendi müziklerini, sinemalarını, mutfaklarını, edebiyatlarını, tasarımlarını dünyaya taşıyabilmek için bir rekabet içerisindeler. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki bir ülkenin dünyadaki etkisi, sadece ekonomik ve teknolojik gücüyle değil, aynı zamanda dünyaya anlatacak bir hikayesinin olup olmadığıyla, dünyaya söyleyecek sözünün olup olmadığıyla ve dünyanın ortak kültür hazinesine ne denli katkı sağlayabildiğiyle ilişkili." "Kendi müziğimizi genç nesillerimizde güçlü şekilde yaşatabilmek, kendi kültürümüzü ve sanatımızı daha erken yaşlardan itibaren çocuklarımızda kökleştirebilmek, dünyaya anlatacak sözümüzün de tesirini artıracaktır." diyen Erdoğan, çocukların ud, tambur, kanun gibi müzik aletleri ve makamları, tarz ve usulleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarının önemine işaret etti.