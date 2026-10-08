Biz millete hizmet için en güvenli adresiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam etti. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Kendi tabirleriyle, "karınları bir türlü doymayan yamyamlar" yerine, seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi AK Parti'de buluyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte bu. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır.

AK Parti belediyeciliğin kitabını yazdı. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek, saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli, 783 bin kilometrekarenin tamamını kucaklamış, başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse AK Parti ile aynı kulvarda rekabet edemez. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır.

Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir ancak bizim için sadece millete hizmetkârlık, fedakârlık, millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Biz belediyeciliği milletin kesesini doldurmak, milletin hazinesini doldurmak için daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün böyleydi, bugün de yarın da böyle olmaya devam edecek. Hep beraber bu anlayışla çalışmaya, koşturmaya, şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam edeceğiz. Cemil Tugay'a, "AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin" diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirlilere hizmet mücadelesinde kendisine destek olacağız. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı, uğurlu olsun.

SİYASİ YANKESİCİLERE EKMEK ÇIKMAZ!



Hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca euroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlara hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler: Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız, ne de onları muhatap alırız. Buradan, hiç kimseye, özellikle de siyasi yankesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Boşuna hevesleniyorlar. Boşuna fırsatçılık yapıyorlar. Evvelallah partimiz, bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgârıyla iş yapmaz. Biz kalemşorların veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekât planımız, bizim de bir taktiğimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hayata geçireceğiz.







BAŞKAN ROZETİ TAKTI, İZMİR İÇİN HİZMET VAKTİ BAŞLADI



AK PARTİ'YLE İZMİR'İ AYAĞA KALDIRACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Tugay burada yaptığı konuşmada "İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için, bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim" dedi. "En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve buna inandım" diyen Tugay "Yerel yönetim merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız. 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz" dedi. 'KIMSESIZLERIN KIMSESI'

Tugay "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir'. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir" ifadesini kullandı.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN HESABINI VERECEK



FON piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna vaziyet ediyor, gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkârlık ve sahtekârlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.





BİZ BU PARTİYİ AHLAKLA KURDUK



FON meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, 'Siyasetin tek limanı ahlaktır' ilkesini düsturumuz yaptık dedik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. 'İktidar yozlaştırır' dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.





EKONOMİDE HEDEFE ULAŞACAĞIZ



2002'de 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah, 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz. Ancak birileri Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyli, tam tersi olacak, hedefe ulaşacağız.



RECAİ KUTAN'I ANDI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının ikinci yılında andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemize ve milletimize önemli hizmetleri bulunan Mehmet Recai Kutan'ı ebedi âleme irtihalinin 2'nci yılında rahmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milli Görüş Hareketi'nin öncü şahsiyetlerinden Recai ağabeyimiz, samimiyeti, mütevazı kişiliği ve örnek mücadelesiyle gönüllerimizde müstesna bir yer edinmiştir. Rabb'im mekânını cennet, makamını âli eylesin" dedi.



PUTİN'LE KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER EMNİYETİNİ GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca Putin'in yaş gününü kutladı ve partisinin Duma'daki seçim zaferini tebrik etti.



CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN'DIR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır. Bahçeli'nin güçlü sözleri için teşekkür ediyoruz" dedi. Sözcü Çelik, Özgür Özel'e de sert tepki gösterdi ve "Elinde bilgi, belge olan götürsün yargıya versin. Siyasi operasyon çıkarmaya çalışıyorlarsa bize işlemez" ifadelerini kullandı. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör