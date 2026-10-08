Çanakkale ruhu mavi vatanda
Çanakkale'de savaşın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin izindeki 870 yiğit askerimiz, İzmit Körfezi'nde gövde gösterisi yaparak denizlerimize çelikten mühür vuruyor
Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den deniz ve hava kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar unsurlar ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret-2026 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi'nde başladı. Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi'nin 8 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na 26 mayın döşediğini, 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.
Çevik, tatbikata 20 yüzer unsur ile 5 hava aracı, su altı savunma timleri, otonom su altı araçları ile 870 personelin katıldığını bildirdi. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu- 2'den Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan deniz kuvvetlerine ait 4 mayın avlama ve 1 lojistik destek gemisinin İzmir Körfezi'nde tatbikata iştirak edeceğini söyleyen Çevik, tatbikata 24 ülkeden 59 deniz kuvvetleri personeli ile 30 misafir gözlemcinin katıldığını söyledi.