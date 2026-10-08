Çanakkale ruhu mavi vatanda

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den deniz ve hava kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar unsurlar ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret-2026 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi'nde başladı. Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi'nin 8 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na 26 mayın döşediğini, 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Çevik, tatbikata 20 yüzer unsur ile 5 hava aracı, su altı savunma timleri, otonom su altı araçları ile 870 personelin katıldığını bildirdi. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu- 2'den Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan deniz kuvvetlerine ait 4 mayın avlama ve 1 lojistik destek gemisinin İzmir Körfezi'nde tatbikata iştirak edeceğini söyleyen Çevik, tatbikata 24 ülkeden 59 deniz kuvvetleri personeli ile 30 misafir gözlemcinin katıldığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör