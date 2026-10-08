Evinden adeta servet çıktı

Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, hak edişlerin ortalama yüzde 20'sinin rüşvet olarak istendiği ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde yüklü miktarda döviz, milyonlarca lira, ziynet eşyası, 2 Rolex saat ve 3 silah ele geçirildi. MASAK raporuna göre, Ulutaş'ın 2025 yılındaki para transfer hacmi bir anda 231 milyon 26 bin TL'ye yükseldi. Rüşvet iddialarına konu olan şirketlere ödenen 248 milyon 56 bin 808 TL'lik hak edişlere karşılık, Ulutaş'ın kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek'e 212 milyon 155 bin 533 TL aktardığı tespit edildi.

2020-2025 yılında ise toplam 395 milyon 784 bin TL nakit gönderildiği belirlendi. Ses kayıtları, teknik takip ve gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı dosyada; Ümit Ünal, Ziya Seymen ve İbrahim Doğancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli yakalanırken, 2 kişi aranıyor. Daha önce de Ahmet Özer'in tutuklandığı belediyedeki soruşturma çok yönlü sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör