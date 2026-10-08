Evrakları yakarken suçüstü yakalandılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyeye ait bazı evrakların yakılarak imha edilmeye çalışılması üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Geçen pazartesi günü yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belediyede görevli temizlik işçisini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakları yakarken suçüstü yakaladı. Soruşturmada, evrakların imha edilmesi talimatının Sağlamer tarafından verildiği belirlendi.

Bunun üzerine Sağlamer hakkında rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik ile suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından yürütülen soruşturma, evrakların imhasına ilişkin soruşturmayla birleştirildi.

Operasyonda Sağlamer'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl ile diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Dosyaya ayrıca 70 bin liralık rüşvet pazarlığı da girdi. İddiaya göre Aziz Metin, bir vatandaştan işlemler karşılığında 70 bin TL istedi. Vatandaş, 19 Haziran 2026'da parayı Aydın Aydemir'in hesabına gönderdi ve dekontu adli makamlara teslim etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör