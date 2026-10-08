Gençleri hayata hazırlıyoruz

Devlet korumasında bulunan 394 gence daha kamuda iş imkânı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı.

SEVGİYLE BÜYÜYORLAR

"Çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerimizde 15 bin 483 çocuğumuza yuva sıcaklığını aratmayan bir yaşam alanı sunuyoruz" diyen Bakan Göktaş, 9 bin 310 koruyucu ailenin yanında 11 bin 55 çocuğun sevgi ve güven içinde büyüdüğünü belirtti. Bakan Göktaş, eğitimini tamamlayan, meslek sahibi olmak isteyen, çalışma hayatına hazırlanan gençleri yalnız bırakmadıklarını dile getirerek iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle gençleri çalışma hayatına hazırladıklarını bildirdi. 2021'den beri 22 bin 643 gence hayata hazırlık ve kariyer planlama eğitimi verildiğini belirten Bakan Göktaş, "İŞKUR işbirliğinde yürüttüğümüz İş ve Meslek Danışmanlığı programı kapsamında 11 bin 930 çocuğumuza eğitim verdik. Mesleki kurslar açılmasını sağlayarak çalışma hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarına destek olduk. Bugüne kadar 66 bin 743 gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdik" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör