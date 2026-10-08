Kanaat önderlerinden terörsüz Türkiye'ye destek: Türkiye için büyük fırsat
Muş'ta kanaat önderleri, terörsüz Türkiye sürecine destek için bir araya geldi. Kanaat önderlerinden Zabit Eker, "Bu süreci Türkiye'nin geleceği için doğmuş önemli bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili siyasilerin çalışmaları sürerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kanaat önderlerinin sürece ilişkin değerlendirme buluşmaları da devam ediyor. Muş'ta yaşayan kanaat önderleri, din görevlileri, köyü ve mahalle muhtarları, yürütülen terörsüz Türkiye sürecine destek vermek için bir araya geldi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya katılan kanaat önderlerinden Zabit Eker, ülkenin ortak geleceğini konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Barış sadece çatışmaların sona ermesi değildir. Barış, insanların birbirine güvenmesi, çocuklarımızın korkmadan büyümesi, gençlerimizin geleceğe umutla bakması, şehirlerimizin huzur içerisinde genişlemesi ve Türkiye'nin enerjisini çatışmalara değil kalkınmaya yönlendirmesi demektir" dedi. Eker, "Bu süreci Türkiye'nin geleceği açısından doğmuş büyük bir umut ve önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye genelinde barışa ve çatışmasızlığa yönelik güçlü bir toplumsal beklenti ve destek vardır. Bu sorun hepimizin sorunu olduğu için biz sadece bu meseleyi siyasete değil bütün bu memleketin bireyleri olarak, kanaat önderleri olarak, sivil toplum örgütleri olarak bu barışa katkı sunmalıyız. Burada Kürt kardeşlerimiz var. Çerkez var, Zaza var, Arap var, Laz var. Amacımız kardeşliği pekiştirmektir" diye konuştu.
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