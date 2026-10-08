Kentte AK Parti belediyeciliği başlıyor, İzmir’in makûs talihi değişecek

İzmir tarihinde ilk kez AK Parti belediyeciliği ile tanışacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi, yılladır çözüm bekleyen kronik sorunların ortadan kaldırılması için umutları artırdı. Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" açıklaması yaparken, hizmeti ön plana koyan AK Parti belediyeciliği ile kentin kronikleşen sorunlarını çözmek için önemli adımlar atılması bekleniyor. Kentte yıllardır çözüm bekleyen sorunların başında, Körfez'deki kirlilik, çöp dağları, altyapı ve ulaşım sorunları geliyor.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

İzmir'deki CHP'li belediyelerin işbilmezliği vatandaşı vurdu. Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Buca, Bayraklı belediyeleri aradan geçen 2 yıllık süreçte işçi ve memur eylemlerinin değişmez adresi haline geldi. İşçi maaşları ile memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen Sosyal Denge Tazminatları zamanında ödenmeyince Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar ve Buca belediyelerinde görev yapan işçi ve memurlar iş bıraktı. Çalışanların iş bırakması sonucu kentin en fazla nüfus barındıran ilçelerinde cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. Çöplerden etrafa yayılan pis koku vatandaşa yaz günü kapı pencere kapattırdı. Yeni dönemde ilk etapta çöp sorununu çözmek için önemli adımlar atılacak. Çiğli Harmandalı Çöplüğü'nün kapatılması ile birlikte kentte yaşanan çöp sorununa kalıcı çözümler getirilecek. Bergama ve Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesislerine yenileri eklenecek.

KÖRFEZDE KİRLİLİĞE ÇÖZÜM

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik de mercek altına alınacak. Körfezi kirletenlere ağır yaptırımlar uygulanacak. İç körfezdeki kirliliğin önüne geçilmesi ile birlikte başta balık ölümleri olmak üzere birçok olumsuzluğun da önüne geçilmiş olacak. İzmir Körfezi kirliliğe bağlı olarak etrafa yayılan pis kokusu ile değil, canlı türlerinin arttığı masmavi suyu ile anılacak. Büyük Kanal Projesi kapsamında Çiğli'de inşa edilen ve zamanla gerekli yatırımlar yapılmadığı için çürüme noktasına gelen Atık Su Arıtma Tesisi'nde büyük revizyona gidilecek. Öncelikle arıtma sonrası çıkan çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine ilişkin tesis modernize edilerek yeniden devreye alınacak. Böylece özellikle yaz aylarında arıtma tesisinden çevreye yayılan ve şehrin üstüne kâbus gibi çöken pis koku da böylece önlenmiş olacak.

MAĞDURLARA UMUT

CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte İZBB'nin kurumsal yapısına güvenen binlerce aileyi mağdur etmişti. Kooperatif yolsuzluğu soruşturması kapsamında Soyer ve Aslanoğlu tutuklanmıştı. Depreme dayanıklı sağlıklı konutlara kavuşma hayali kuran 5 bine yakın aile mağdur olmuştu. 2 yılda bitmesi öngörülen kentsel dönüşüm projeleri aradan 5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı. Yeni dönemle birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verilecek. Kentsel dönüşüm anlamında seferberlik ilan edilecek. Dar gelirli vatandaşlar uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak.

ASFALT SEFERBERLİĞİ

İzmir'de adeta köstebek yuvası haline dönüşmüş olan bozuk yollar için kent genelinde asfaltlama seferberliği başlatılacak. Kentin en ücra köşelerine kadar asfaltlama çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Böylece bozuk yollardan kaynaklı araç arızaları ile meydana gelen kazalar da minimuma inecek.

KENT İÇİ ULAŞIM RAHATLATILACAK

İzmir'in başta gelen sorunlarından biri ulaşım. Kentte yıllardır adeta kangrene dönen trafik çilesi sürüyor. AK Parti belediyeciliğiyle ulaşımda yeni adımlar adılması bekleniyor. Başta ikinci çevre yolu olmak üzere açılacak yeni bulvar ve raylı sistem yatırımları ile İzmirlilere saç baş yoldurtan kronikleşmiş trafik sorunu ortadan kalkacak.

'İZMİR İÇİN DÖNÜM NOKTASI'



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: İzmir'in ortak geleceği için sergilediği yapıcı yaklaşımı ve sorumluluk anlayışını takdirle karşıladığımız Sayın Cemil Tugay'la birlikte, şehrimizin ortak meselelerinde el ele vererek çalışacağız.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: İzmir'in geleceği ve yerel hizmetler adına tarihi bir dönüm noktası. İzmir'in makûs talihini el birliğiyle değiştirmek, ideolojik tıkanıklıkları aşarak tamamen hizmet üretmek adına çok büyük bir adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde gerçeğe dönüştürdük. Hemşerilerimize, İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: Demokrat İzmir için yepyeni bir adım. İzmir'in makûs talihini değiştirecek, şehrimizin geleceğine yön verecek büyük bir adımı Cumhurbaşkanımız liderliğinde attık. Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti ailemize katılımı, şehrimiz için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Şimdi İzmir vakti...

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: Güzel İzmir'imize AK Belediyecilik hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız liderliğinde millete hizmeti merkeze alan bir anlayışla, kentimizin her köşesine değer katacak eserleri, yatırımları ve projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: Yıllardır hizmete hasret kalan İzmir'imizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, hemşerilerimizin beklentilerini icraatla taçlandırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

CADDE VE SOKAKLARI SU BASMAYACAK

Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Yapay zekâ ile belirledik' dediği İzmir'deki ilçe belediye başkanları 2 yıllık süreçte tel tel döküldü. CHP'li başkanlar, hayata geçirdikleri hizmetler yerine altına imza attıkları skandallarla anıldı. İzmir'in kaynaklarının nasıl heba edildiği gözler önüne serildi. Rüşvet, yolsuzluk ve imar kirliliği operasyonlarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör