Mekke Anlaşması’nda 3 kritik katkı: Babülmendep’te neler oluyor?
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nda kurumsallaşma sürecinde kritik aşamaya gelindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çalışmaların sonuna gelindiğini açıklaması, ittifakın geleceğine ilişkin yeni bir dönemin kapısını aralarken, ORSAM Kuzey ve Doğu Afrika Koordinatörü Dr. Kaan Devecioğlu, ittifakın kurumsallaşma sürecini, Yemen'deki gelişmeleri ve Türkiye'nin ittifaktaki rolünü SABAH'a değerlendirdi.
Mekke Savunma İttifakı'nda kurumsallaşma sürecinde kritik aşamaya gelindi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Stratejik-Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerini görüşmek üzere 5 Ekim'de Riyad'da olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın kurumsallaşması için yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini vurguladı. Yemen'deki çatışmaların Babülmendep ve Kızıldeniz hattına yansıdığı süreçte ittifakın nasıl bir rol üstleneceği, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker gönderip göndermeyeceği ve Ankara'nın ittifak içerisindeki konumu merak konusu oldu. ORSAM Kuzey ve Doğu Afrika Koordinatörü Dr. Kaan Devecioğlu, Mekke Savunma İttifakı'nda gelinen son aşamayı ve bölgedeki gelişmelerin ittifaka olası etkilerini SABAH'a değerlendirdi.
Dr. Kaan DEVECİOĞLU
KURUMSALLAŞMA İTTİFAKI DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR HALE GETİREBİLİR
Mekke Savunma İttifakı'nın kuruluş aşamasından düzenli işleyen bir güvenlik örgütüne dönüşme yönünde ilerlediğini belirten Dr. Kaan Devecioğlu, 5 Ekim toplantısında genel sekreterin atanması ve ortak savunma taahhütlerinin uygulanmasına yönelik kararlar alınmasının bu sürecin somut karşılıkları olduğunu ifade etti.
"Fidan'ın açıklaması, Mekke Savunma İttifakı'nın kuruluş aşamasından düzenli işleyen bir güvenlik örgütüne dönüşme yönünde ilerlediğini göstermektedir. Nitekim 5 Ekim toplantısında genel sekreterin atanması ve ortak savunma taahhütlerinin uygulanmasına yönelik kararlar alınması, bu sürecin somut karşılıklarıdır. Ancak kurumsal hazırlıkların tamamlanmaya yaklaşması, ittifakın bütün askeri kapasitesiyle operasyonel hale geldiği anlamına gelmemektedir.
Stratejik açıdan kurumsallaşmanın en önemli katkısı, üyelerin birbirlerine verecekleri desteği daha öngörülebilir hale getirmesidir. Bir tehdit karşısında hangi kanalların kullanılacağı, ihtiyaçların nasıl belirleneceği ve katkıların nasıl koordine edileceği önceden hazırlanabilirse, kriz anındaki gecikmeler azalabilir. Bu durum caydırıcılığı da güçlendirebilir. Nitekim saldırmayı düşünen aktörün hesaplamasında, karşısındaki ülkenin kapasitesinin yanında ortaklarından alabileceği destek de yer almaya başlar." dedi.