Mekke Anlaşması’nda 3 kritik katkı: Babülmendep’te neler oluyor?

SEKRETARYA YAPISI İTTİFAKA KURUMSAL HAFIZA KAZANDIRACAK

Sekretaryanın ittifaka süreklilik ve kurumsal hafıza kazandırabileceğine dikkat çeken Devecioğlu, genel sekreterlik yapısının alınan kararların uygulanması ve üye ülkeler arasındaki koordinasyon açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Sekretarya, ittifaka süreklilik ve kurumsal hafıza kazandırabilir. Fidan'ın önceki açıklamalarında da bu yapının alınan kararların uygulanmasını takip etmesi, ortak çalışabilirlik, eğitim, lojistik, istihbarat paylaşımı ve savunma sanayisi iş birliği gibi alanlarda devamlılığı sağlaması öngörülmüştür. İlk genel sekreter olarak Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un üç yıllığına atanmasını da bu çerçevenin somutlaşması olarak yorumluyorum.

İşleyiş bakımından üç katkı öne çıkmaktadır. Birincisi, liderler ve bakanlar düzeyinde alınan kararların takvime, sorumluluklara ve izlenebilir faaliyetlere dönüştürülmesidir. İkincisi, üye ülkelerin diplomatik ve askeri kurumları arasında sürekli iletişim kurulmasıdır. Üçüncüsü ise kriz sırasında ihtiyaçlarla mevcut imkanların eşleştirilmesidir. Bunun yanı sıra genel sekreterlik üyeler arasındaki görüş farklılıklarının yönetilmesini ve ortak açıklamaların tutarlı olmasını sağlayabilir. Ancak bu makamın oluşturulması, ulusal ordular üzerinde kendiliğinden bir komuta yetkisi doğurmaz. Siyasi koordinasyon, askeri planlama ve operasyonel komuta arasındaki yetki dağılımının açık biçimde belirlenmesi gerekir. Nitekim yapının etkinliği de personel niteliğine, bilgi paylaşımına, kaynaklarına ve üyelerin kararları uygulama iradesine bağlı olacaktır." ifadelerini kullandı.