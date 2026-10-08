Türk Uzay Ajansı’ndan iki dev anlaşma

Türkiye, Antalya'da düzenlenen IAC 2026'da uluslararası uzay işbirliklerini güçlendirecek önemli adımlar attı. TUA tarafından kongre kapsamında TDT üyesi ülkelerin uzay ajanslarıyla mevcut ortak Küp Uydu projesinin devamını sağlayacak çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türk devletleri arasındaki ortak çalışmaların daha ileri taşınması ve gelecekte gerçekleştirilecek uzay projelerine zemin oluşturulması hedefleniyor.

İNGİLTERE İLE ANLAŞMA

TUA, kongrede Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA) ile de iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşmayla iki ülke arasında uzay alanında ortak çalışmaların ve yeni projelerin geliştirilmesinin önü açıldı. Böylece Türkiye, IAC 2026'yı yalnızca bilimsel sunumların yapıldığı bir kongre olmaktan çıkararak farklı ülkelerle somut işbirliklerinin geliştirildiği bir platform olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE-İTALYA UZAYDA

Kongrede Türkiye ile İtalya arasındaki uzay işbirliği de masaya yatırıldı. Türkiye'nin uzay limanı hedefi kapsamında Somali'de yürütülen çalışmalara dikkat çekilirken, İtalya'nın Kenya'ya yakın bölgede bulunan uzay limanının iki ülke arasındaki işbirliği açısından yeni imkânlar oluşturabileceği değerlendirildi. İtalya Uzay Ajansı Özel Komiseri Mario Cospito, Türkiye ve İtalya arasındaki uzay ilişkilerinin diyalog aşamasından yapısal işbirliğine doğru ilerlediğini belirtti.





KARDEŞLERLE 'KÜP' UYDU'

TDT koordinesinde yürütülen ortak Küp Uydu projesiyle Türk devletlerinin uzay ala-alanındaki teknik kabiliyetle-nındaki kabiliyetlerini ortak bir hedef doğ-rini doğrultusunda bir araya rultusunda getirmesi amaçlanı-amaçlanıyor. Projede ülkeler; yor. uydu yükleri, yazı-yazılım, donanım ve lım, farklı teknik unsur-unsurlarla katkı sunu-larla sunuyor. TUA Başkanı yor. Yusuf Kıraç da projenin Türk devletleri ara-arasındaki uzay sındaki işbirliğinin baş-başlangıç noktala-langıç noktalarından biri oldu- rından olduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör