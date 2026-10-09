Afyonkarahisar Vali Yardımcısı vefat etti
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın (46) vefat ettiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayrancı'nın dün akşam saatlerinde vefat ettiği ve vefatıyla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği kaydedildi. Afyonkarahisar - Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti. Vali Yardımcısı Ayrancı'nın, kentteki bir otelin otoparkında aracında silahla başından vurulmuş halde bulunduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
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