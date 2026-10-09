AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplandı! Hakan Han Özcan: Bizim soframız millete hizmet etmek isteyen herkese açık

AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara Milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

HAKAN HAN ÖZCAN: "BİZİM SOFRAMIZ MİLLETE HİZMET ETMEK İSTEYEN HERKESE AÇIKTIR"

Toplantının açılışında teşkilata ve salondakilere hitap eden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, teşkilatın 5 yıldır üst üste üye şampiyonu olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında, AK Parti saflarına yeni katılan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine özel olarak "Hoş geldiniz" mesajı verdi.

Özcan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dava arkadaşlarım, bu yıl AK Partimizin kuruluşunun 25. yılının heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Aynı inançla, sorumluluklar karşısında birbirimize tutunduk. Önümüze engeller çıktığında milletimize güvendik. Her engeli Allah'ın yardımı, sizlerin çalışması ve aziz milletimizin desteği ile aşmayı başardık. Her seçimden sonra sorumluluğumuzu yeniden kuşandık, yeniden yola koyulduk. Bu büyük buluşmada her adımda bir teşkilat mensubumuzun emeği, her bir kardeşimin fedakârlığı, milletimizin ve devletimizin duası var. Kuruluşundan bugüne bu davaya emek veren bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden isimsiz kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.

Bizler AK Parti teşkilatları olarak üstümüze düşen her görevde en iyisini yapmayı hedefledik. Ve bu başarının mimarı eminim ki sizlersiniz. Bizler son beş yıldır üst üste üye şampiyonu oluyoruz. Her türlü engeli Allah'ın yardımıyla aşıyorsak burada sizlerin liderinize olan inancı, ülkemize olan güveni vardır. Biz bu davanın gururu ve sorumluluğuyla daha çok çalışıyoruz. Bu yürüyüşün önünde milletine sevdalı, en zor günlerde sorumluluk alan, Türkiye'nin iradesine sahip çıkan, mazlumların sesini dünyaya duyuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var elhamdülillah. Ankara Teşkilatı olarak sorumluluğumuzu hissediyoruz. Liderimizin yanında sapasağlam duracak, milletimizin hizmetinde birlik olacağız."

YENİ KATILAN BAŞKANLARA VE MECLİS ÜYELERİNE "HOŞ GELDİNİZ" MESAJI

İl Başkanı Hakan Han Özcan, partiye yeni katılan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine hitaben konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kıymetli kardeşlerim, AK Parti ailemize katılan ve gücümüze güç katan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize de buradan bir kez daha 'Hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum. Eser ve hizmet mücadelemize verdikleri destek için kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Sizlerle omuz omuza çalışacak, ilçelerimizin ihtiyaçlarını birlikte takip edeceğiz. Attığımız bu adımı vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerle büyüteceğiz. Bizim soframız millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Birlikte yapacak çok ama çok işimiz var. Çünkü Ankara'mızın kaybedecek bir anı, bir vakti yok."

"Biz Ankara'nın her ilçesinde hizmetimizle konuşulmak, her mahallesinde gayretimizle anılmak istiyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını biliyor, sorumluluğunu taşıyoruz. Aziz dava arkadaşlarım, yılların tecrübesi ve ilk günün heyecanıyla şimdi daha güçlü çalışma vakti! Birbirimize sahip çıkacağız. Kardeşliğimizi büyüteceğiz. Ankara'nın 25 ilçesinde aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize Ankara'dan en güçlü katkıyı sunacağız. Çünkü bizim bu şehre sözümüz, bu millete borcumuz var."

YAKUP ODABAŞI: "CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNDEN ROZET TAKMA GURURUNU YAŞADIK"

AK Parti saflarına katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden rozet takarak AK Parti ailesine katılmaktan gurur duyduğunu ifade etti:

"Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız; kısaca çok kıymetli teşkilat yöneticilerimiz ve partimizin çok kıymetli mensupları... Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizin 25. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden AK Partimizin rozetini takmak suretiyle AK Parti ailesinin bir mensubu ve sizlerin arasında bir üye olarak bulunmaktan, sizlerle yol yürümekten gurur duyduğumu ifade ediyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yükselen 'Türkiye Yüzyılı' misyonuna katkıda bulunmak ve mensubu olduğumuz yüce Türk milletine hizmet etmek en büyük arzumuzdur. Gençlik yıllarımızdan beri var olan vatan sevgisiyle, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatana hizmetkar olmak en büyük dileğimizdi. Şimdi iktidar partisinin belediye başkanı olunca istekler, talepler ve beklentiler daha da arttı. İl Başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte omuz omuza vererek Gölbaşı'mıza ve Ankara'mıza hizmet edecek, hemşerilerimizin beklediği projeleri tek tek hayata geçireceğiz."

MESUT ÖZARSLAN: "BELEDİYEMİZ VE TEŞKİLATIMIZ ET VE TIRNAK GİBİ OLACAK"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, coşkulu konuşmasında AK Parti çatısı altında bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek teşkilatla entegre bir çalışma modeli ortaya koyduklarını vurguladı:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kutlu çatı altında sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bizler İ'lâ-yı Kelimatullah davasının mensuplarıyız. Yetiştiğimiz aile geleneğimiz, terbiyemiz ve yürekli duruşumuzla bu vatan coğrafyasının nefesi olmaya devam ediyoruz."

"Bizler belediye başkanı olarak elbette çok çalışacağız. Ancak yanımızda halkın içinde, yüreği pek bir teşkilatımız olmazsa bu işin bir tarafı eksik kalır. İşte bu yüzden belediyemiz ve teşkilatımız et ve tırnak gibi olacak, hep birlikte çalışıp güzel yarınlara ulaşacağız."

İcraatlarından ve teşkilatla yürütülen istihdam ile sosyal yardım çalışmalarından detaylar veren Özarslan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın bereketi üzerimize hasıl oldu. Sporcularımız kısa sürede 254 altın, 176 gümüş ve 132 bronz madalya getirdi; bu AK Parti'nin bereketidir. Sosyal yardım alanında 18 bin 300 vatandaşımıza birebir yardımda bulunduk, 9 bin 34 öğrencimize kart yardımı yaptık, 1.339 vatandaşımız daha Keçi-kart'tan yararlanmaya başladı. Ayrıca İl Başkanımızın çabalarıyla son SGK borcumuzu da ödeyerek borçsuz bir AK Parti belediyesi olduk."

SELİM ÇIRPANOĞLU: "2029 SEÇİMLERİNDE REKOR OYLA KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 14 Ağustos tarihinde 8 meclis üyesiyle birlikte katıldığı AK Parti saflarında 2029 hedeflerine kilitlendiklerini vurguladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos itibarıyla düzenlediği rozet takma töreni ve partimizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu kutlu, milli davaya gönül verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuna ve karizmasına her zaman saygı duyuyorduk; 14 Ağustos itibarıyla da bu davanın bir neferi olarak Belediye Başkanı sıfatıyla rozetimizi taktık. Ben, benimle birlikte hareket eden 2 başkan yardımcısı, 2 Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve 4 ilçe meclis üyesi olmak üzere toplam 8 meclis üyemizle buradayım."

"31 Mart yerel seçimlerinde emanet oylar alarak seçilmiştik. Ancak 14 Ağustos itibarıyla bu durum AK Partili hemşehrilerimizin gönülleriyle ve sizlerin desteğiyle asıl oya dönüştü. Bizler artık 2029 hedeflerine kilitlendik. Göreceksiniz; İl Başkanımızın ve partimizin desteğiyle 2029 yerel seçimlerinde bugüne kadar alınan oyların üzerine çıkarak rekorla karşınıza çıkacağız."

İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın gece geç saatlerde dahi ilçe sorunlarıyla ilgilendiğini dile getiren Çırpanoğlu, esprili bir dille şu anıyı paylaştı:

"İl Başkanımız Hakan Başkanımızın, Levent Başkanıma gece saat 03.23'te mesaj atması hizmeti bir ibadet olarak gördüğünün kanıtıdır. Bana da SGK ile alakalı bir işimiz için 03.22'de mesaj attı; Levent Başkanıma benden bir dakika önce yetişmiş! Salondaki bu yürekli ve güçlü topluluk, yıllardır bu partinin neden iktidar olduğunun somut bir göstergesidir."

LEVENT KOÇ: "DÜNYA LİDERİMİZİN ÖNCÜLÜĞÜNDE VE İL BAŞKANIMIZ GİBİ BİR ANKARA ABİSİYLE İNŞALLAH ANKARA'YI HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ''

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ise Ankara'nın 25 ilçesiyle bütüncül bir planlamayla yönetilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Öncelikle bu büyük çatı altındayız. Türkiye çatısı altındayız, Türkistan bayrağı çatısı altındayız ve her şeyden önemlisi mazlumların çatısı altındayız. Bu çatıya omuz vermekten dolayı mutluluğumu ifade ediyorum."

"Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana şunu söyledik: Ankara 25 ilçeden oluşmaktadır. Ankara sadece 8 metropol ilçeden ibaret değildir. Sadece metropol ilçelere sıkışarak Ankaralıya zulmedemeyiz. Ankara'nın her ilçesinin kendine has dinamikleri var. Bütün şehri bu dinamikler üzerine inşa edelim. Ankara'yı yazın Karagöl veya Mogan'a, kışın AVM'lere gitmeye mahkûm etmekten kurtaralım."

"Dünya liderimizin öncülüğünde ve gecenin saat 03.23'ünde 'O işi hallettik' diyen İl Başkanımız gibi bir Ankara abisiyle inşallah Ankara'yı hak ettiği yere taşıyacağız. İstanbul nasıl bütün ilçeleriyle bir hayat durağıysa, Ankara da 25 ilçesiyle tüm hemşehrilerimiz için bir hayat durağı olacaktır. Bu vesileyle bizleri bu çatı altında buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İl Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

ROZETLER TAKILDI

Coşkulu konuşmaların ve değerlendirmelerin ardından, AK Parti saflarına katılan belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine parti rozetleri takıldı. Toplantı, teşkilat mensuplarının katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör