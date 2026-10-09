AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki: Linç kampanyasına müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Kültür sanat dolu güzel bir akşamdan sonra Özgür Özel gibi tatsız bir konuda konuşmak istemezdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış. Özgür Özel'in bu ifadelerin de cevabını alması gerek.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra, çok partili hayata geçtikten sonra, çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya siyasetine yön veren birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez.

Cumhuriyet tarihimizin, vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin, kendi partisini yönetememiş olan birisinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir.

Vatandaşımızın hakkını gasp edenler mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Bu yapılırken de bunun parası bu fon dolandırıcılarından alınacak. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan fon kurulu dördüncü toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor. Peki, bütün bu çerçeveler meydana getirilirken muhalefet ne yapıyor? Özgür Özel başta olmak üzere yalan siyaseti yapıyor, iftira siyaseti yapıyor. Ve her gün ellerinde patlayan bir gayriahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar.

"CUMHURBAŞKANIMIZA VE AİLESİNE SALDIRAN OLURSA BUNA EN NET CEVABI VERİRİZ"

Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef göstermesine müsaade ederiz ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bu iş artık haddini aşmıştır. Biz, siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'nin kurumsal kimliğine ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz.

Elinde belge, bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş, böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör