AK Parti'de "Gazze: Vicdanın Şahitliği" fotoğraf sergisi açıldı! Hüseyin Yayman: Katil Netanyahu'nun yargılanması şarttır

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından çekilen ve "Yılın Kareleri" seçkisinde yer alan 20 fotoğrafın bulunduğu sergide, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yaşananlara, Filistinli sivillerin karşı karşıya kaldığı insani tabloya ve savaşın geride bıraktığı izlere dikkat çekildi.

Sergide ayrıca, Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri takip eden TRT Haber ekibine ait İsrail polisinin saldırısı sonucu kırılan kamera da yer aldı.

"YAŞANANLAR, MEDENİYETİN İFLAS ETTİĞİNİN İSPATIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'nin ve Filistin'in unutulmamasını, Gazze'deki zulmün ve katil İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımın herkes tarafından bir kez daha görülmesini istediklerini söyledi.

Bu meselenin vicdanların sustuğu, insanlığın öldüğü bir mesele haline geldiğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Katil İsrail devletinin Gazze'de yaptığı soykırım asla kabul edilemez. Katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu Yüce Divan'da ve İnsan Hakları Mahkemesinde yargılandığında insanlık ancak o zaman teselli bulacaktır. Aslında fazla söze gerek yok. Geçen 3 yılda yaşananlar, insanlığın, değerlerin ve medeniyetin iflas ettiğinin ispatıdır. Biz de buna ışık tutmak maksadıyla genel merkezimizde gazetecilerin çektiği fotoğrafları sergiliyoruz. Amacımız, katil İsrail'i bir kez daha lanetlemek."

Yayman, masum insanların üzerine bombalar yağdırılmasının, aralarında daha çok kadınların ve çocukların olduğu 70 bin insanın şehit edilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

"BU, AYNI ZAMANDA BATI DEĞERLERİNİN DE İFLASIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz sussak, tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak." ifadesini anımsatan Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada insanlık dramı yaşanmaktadır. İnsanlar bombaların altında ölmediklerinde sakat kalmaktadırlar. Sakat kalmadıklarında, uygulanan gıda ambargosu sebebiyle açlıktan, susuzluktan hayatlarını kaybetmekte, uzuvlarını kaybetmekte ve kalıcı sağlık sorunları yaşamaktadır. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Gazze meselesi sadece bizim meselemiz değildir. Gazze meselesi insanlığın, medeniyetin meselesidir. Batılılar bilip, bu zulmü görüp susmaktadır. Bu, aynı zamanda Batı değerlerinin de iflasıdır. Batı'nın hümanist değerlerinin, demokrasi kazanımlarının, hürriyetlerinin de iflasıdır. Son tahlilde Gazze'de yaşanan dramdan daha büyük bir dram, insanlığın, Batı'nın susmasıdır ve burada uygulanan çifte standarttır. Kendilerine karşı uygulanan en küçük bir hak ihlali karşısında dünyayı ayağa kaldıranlar ve 'Burada bir insan hakkı ihlali var.' diyenler, 70 bin insanın ölümüne susmaktadır. Kadınların, çocukların vahşice katledilmesine susmaktadırlar."

"KATİL NETANYAHU'NUN YARGILANMASI ŞARTTIR"

Sergide TRT Haber ekibine ait bir kameranın da yer aldığını anımsatan Yayman, bölgede katledilen, şehit edilen gazetecilerin ve aktivistlerin de olduğunu söyledi.

Bu noktada herkesin ayağa kalkıp Netanyahu'ya, katil İsrail'e "dur" demesi gerektiğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ilk defa Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür.' demişti. Bugün geldiğimiz noktada artık bu tezin tüm dünyada kabul edildiğini ve herkes tarafından takdir edildiğini, onaylandığını görmekteyiz. Gazze meselesinde artık insanların zamana tahammülü yok. Bir an önce bu meselede artık uluslararası yaptırımların uygulanması ve katil Netanyahu'nun insanlık vicdanında yargılandığı gibi uluslararası kurumlarda da yargılanması şarttır."

Yayman, 7 Ekim 2023'te başlayan zulüm ve işkencenin 3. yılında tüm vatandaşları ve dünyayı bu konuda daha hassas ve duyarlı olmaya davet etti.

Sergi, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.