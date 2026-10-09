Türkiye Yeşilay Cemiyetinin ev sahipliğinde düzenlenen, bağımlılığın önlenmesinden tedaviye uzanan bütüncül yaklaşımlar, narkotik tehditler, hak temelli savunuculuk ve spor temelli önleme modellerinin konuşulacağı 7. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi başladı. Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programa farklı ülkelerden bağımlılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, burada yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden, kurumlardan ve kültürlerden gelmelerine rağmen insanları bağımlılıklardan korumak, çocuklar ile gençler için daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için ortak bir amaç uğruna bir arada olduklarını belirtti. Dinç, "Bağımlılık sınırları aşan bir sorun.

Yeni bir madde bir ülkede ortaya çıkıp çok kısa sürede başka bir ülkeye ulaşabiliyor. Yeni bir dijital alışkanlık dünyanın dört bir yanında milyonlarca genci etkileyebiliyor. Bir kişiyle başlayan bir sorun, bir aileyi hatta bütün bir toplumu derinden etkileyebiliyor" diye konuştu. Dinç, bu sorunun çözümü için sınırların ötesine geçilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini anlattı. Türkiye genelindeki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezinin, bağımlılık sorunu yaşayan kişilere ve ailelerine ücretsiz psikososyal destek sunduğunu vurgulayan Dinç, "Rehabilitasyon merkezlerimiz de insanların hayatlarını yeniden kurmalarına ve iyileşme yolunda ilerlemelerine destek oluyor. Ancak sorumluluğumuz kendi sınırlarımız içinde sona eremez. Bağımlılık küresel bir sorun. Küresel sorunlar ise uluslararası işbirliğini gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör