Bakan Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Mohsın Naqvı’yi ağırladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Syed Mohsin Raza Naqvi ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi, terörle mücadele ve güvenlik iş birliği, yeni nesil organize suç örgütleri, siber ve narkotik suçlar, kaçakçılık, kolluk eğitimi ve iki ülke arasında yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.

"TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER DERİN KARDEŞLİK VE DOSTLUK TEMELİNE DAYANMAKTADIR"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değinen Bakan Çiftçi, "Ortak medeniyet değerlerine sahip olduğumuz, Güney Asya'nın önemli ülkesi Pakistan ile ilişkilerimiz derin kardeşlik ve dostluk temeline dayanmaktadır." dedi. Bakan Çiftçi, "Türkiye ve Pakistan, zor zamanlarda da hep iyi bir sınav vermiş, birbirlerine yardıma ilk koşan devletler olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Malumlarınız olduğu üzere, ülkemiz uzun yıllardır PKK, YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi birçok terör örgütüne karşı amansız bir mücadele vermektedir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; başta terör ve yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere, her türlü suç ve güvenlik tehdidiyle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi. Bakan Çiftçi, "Terörizmin her türlüsüne karşı, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın yanında olmaya ve kazandığımız tecrübeleri kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye değinen Bakan Çiftçi, "Yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmıyoruz." dedi. Bakan Çiftçi, "Yeni nesil organize suç örgütleri başta olmak üzere, bütün suç yapılanmaları ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"625 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK BİN 741 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Çiftçi, organize ve siber suçlarla mücadelede yürütülen operasyonlara ilişkin, "Bu yıl içerisinde, 22'si uluslararası olmak üzere; toplam 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. Ayrıca, yine sadece 2026 yılında yürüttüğümüz 198 bin siber devriye ve 5 bin siber operasyon neticesinde, bilişim suçlularına, sanal dolandırıcılara, yasa dışı bahis ve kumar baronlarına büyük darbeler indirdik." ifadelerini kullandı.

SİBER VE NARKOTİK SUÇLARDA İŞ BİRLİĞİ

Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımına değinen Bakan Çiftçi, "Ülkelerimizin uyuşturucunun geçiş güzergâhları üzerinde yer alması karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Pakistan'ın narkotik suçlarla mücadele kapsamında, uyuşturucunun kaynağına ve kullanımının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Yeni Nesil Uyuşturucular, Sentetikler, Güncel Rotalar ve Trendler gibi alanlardaki uygulama ve deneyimlerimizi birbirimize aktarabiliriz." dedi.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE KOLLUK EĞİTİMİ

İki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki zeminine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "2004 yılında imzalanan 'Uluslararası Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması' temelinde hazırlanan ve müzakereleri tamamlanan 'Uluslararası Terörizm, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede Bilgi Paylaşımı Sağlanmasına İlişkin Protokol'ü inşallah bugünkü görüşmemiz vesilesiyle imzalayacağız." dedi. Bakan Çiftçi, kolluk eğitimi konusunda ise, "Kolluk birimlerimiz arasındaki eğitim ve iş birliği çalışmalarımızı daha da güçlendirmek ve artırmak temel hedefimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.