Bakan Tekin’den okul saldırıları mesajı: Ebeveynler de sürece dahil olmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddetleri önlemek için çeşitli güvenlik önlemlerinin alındığını, okullardaki tedbirlere ilave olarak, ailelerin de dahil olduğu çeşitli paydaşlarla çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti. Küresel anlamda ilerleyen şiddet algısıyla ilgili, okullarda çocuklara birlikte yaşama yöntemlerinin, başkasının hakkına saygı duymanın öğretilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında bunun olduğunu, şiddet dahil bütün temel hak ve hürriyetlerin ihlaliyle ilgili konuları müfredatta değerlendirdiklerini anlattı. Çocukların yüzde 80'e yakınının bu şiddete sosyal medya platformları üzerinden maruz kaldığını aktaran Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil.

Biz okullarımızda silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi dahil bir sürü tedbir aldık. Kamera kayıtları, hareketli kameralar, acil durum uyarı sistemleri benzeri. Fakat tek başına okullarda alacağımız tedbirler yeterli değil. Bunu başka alanlarda, başka paydaşlarla birlikte de yapmamız lazım. Bu paydaşlarımızdan en önemlisi aileler." Herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü belirten Bakan Tekin, "Mevzuattan kaynaklanan bazı sorunlar var. Bunların birçoğu kişisel veri kapsamında değerlendirildiği için ilgili kamusal otoritelere ulaştırılmasında hukuki sorunlar vardı. Onların çözümü için TBMM'de bir süreç başlayacak. Kapsamlı bir şekilde bu mücadeleyi yürütmemiz lazım" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör