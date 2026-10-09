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  • Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı hizmete açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı hizmete açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'ndaki ilk seferi gerçekleştirerek Babaeski'den Lüleburgaz'a test sürüşü yaptı.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı hizmete açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törenin ardından vatman koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a geldi.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı hizmete açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi


Erdoğan, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi

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#LÜLEBURGAZ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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