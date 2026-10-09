Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı hizmete açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'ndaki ilk seferi gerçekleştirerek Babaeski'den Lüleburgaz'a test sürüşü yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törenin ardından vatman koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, trenle Babaeski'den Lüleburgaz'a geldi.
Erdoğan, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı.
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açıldı! İlk seferi Başkan Erdoğan gerçekleştirdi