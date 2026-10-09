Burhanettin Duran'dan Husilere diyalog ve diplomasi çağrısı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Husiler tarafından Suudi Arabistan’a yapılan saldırılara ilişkin kınama mesajı yayımladı. İletişim Başkanı Duran mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetli bir şekilde savunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Burhanettin Duran’dan Husilere diyalog ve diplomasi çağrısı
DHA DHA
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum. Sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan bu saldırılar, bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran kabul edilemez eylemlerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetli bir şekilde savunuyoruz. Kardeş Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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