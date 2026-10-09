Çanta dolusu rüşvet ve düzmece ihaleler

Davanın dünkü duruşmasına ise Ağaç A.Ş.'deki rüşvet ve usulsüzlük çarkı deşifre oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan taşeron Binali Sarıtaş, hak ettiği ödemeleri alabilmek için Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın yönlendirmesiyle Ağaç A.Ş. Müdürü Ali Sukas'a rüşvet verdiğini belirtti.

Sarıtaş, "Ümit Polat, Ali Sukas'ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. Zor durumdaydım, yaklaşık 4.5 milyon TL parayı hazırlayıp çanta ve kutu içerisinde Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör