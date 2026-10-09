Duruşmada reklamcı işadamından Ongun'a tepki: Delikanlı gibi kabul et "Emrah'la yedik" de

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinde art arda görülen duruşmalara itirafçı sanıkların şok beyanları damga vurdu. Duruşmalarda Medya A.Ş. ve Ağaç A.Ş.'de dönen ihale fesatları ile çantalarla taşınan milyonluk rüşvetler tek tek tutanaklara girdi. Davanın önceki günkü duruşmasında, reklam şirketi sahibi itirafçı Cüneyt Yakut'un Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyon liralık rüşvet çeki verdiğini ve sektörün haraca bağlandığını açıklamasının ardından salonda gerilim yükseldi. 19 aydır tutuklu bulunan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker gözyaşları içinde isyan ederek Murat Ongun'un yalanını yüzüne vurdu.

'AYIP DEĞİL Mİ BİZE'

Türker, "Biz denetim yaptık, alt yüklenici olarak Cüneyt Yakut'un şirketi çıktı. Bizzat Murat Ongun'a gidip 'Bu adamı tanıyor musunuz?' dedim. 'Hayır, tanımıyorum' dedi! Halbuki gayet iyi tanıyormuş! Şimdi öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş... Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz! Murat Bey, arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize!" dedi. Cüneyt Yakut ise, tutuklu personeli işaret ederek Ongun'a, "Burada gariban kadınlar, şoförler yatıyor! Murat Kapki'nin muhasebecisi 'Çocuğum geldiğinde cezaevinde hayvan taklidi yapıyorum' diyor. Çıkın delikanlı gibi kabul edin, 'Emrah'la yedik' deyin bari şu masum insanlar kurtulsun! Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar!" diye haykırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör