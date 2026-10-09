Filistin halkının hakkını koruyacağız

"Adaletin Geleceği: İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk" temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul'da başladı. Adalet Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimi Saadet Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çok sayıda ülkenin adalet bakanı ile hakim, savcı ve avukatlar yer aldı. Yaklaşık 600 katılımcının yer alması öngörülen zirvede 70'den fazla ülke temsil edilecek, 40 konuşmacı katılımcılara hitap edecek. 18 ülke barosu ve 30'dan fazla uluslararası kuruluş zirvede yer alacak. Zirvede söz alan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuşmasında en dikkat çeken başlıklardan biri Gazze oldu. Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El Zaim'in de davet edildiğini ancak İsrail makamlarının ülke dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle Filistinli Bakan'ın İstanbul'a gelemediğini açıkladı. Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na katılabilmesine karşılık, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize sorunu nedeniyle toplantıya katılamamasının uluslararası hukuk açısından sorgulanması gerektiğini belirtti.

Bakan Gürlek, "Filistin Adalet Bakanı'nın yokluğunda, burada bulunan tüm adalet bakanları olarak Filistin halkının adalet talebine en güçlü şekilde sahip çıkacağız" dedi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Gürlek, Türkiye'nin dünyanın neresinde savaş ve hukuk ihlali varsa barıştan, hukuktan ve insan onurundan yana tavır aldığını söyledi. Yapay zekânın hukukta kullanımının yeni sorunlar doğurduğunu belirten Gürlek, teknolojinin adalete hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Gürlek, uluslararası adli işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek "Adalet gerektiğinde pasaportsuz dolaşabilmelidir" dedi.

ÇÖZÜM MERKEZİ İSTANBUL

İstanbul'un tarihi hukuk-ticaret birikimiyle uluslararası tahkim alanında önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör