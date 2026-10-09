Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi TBMM’ye sunuldu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Kamu kaynağı kullanılmayacak

AK Parti, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor...

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Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Fon yasa teklifimiz 9 maddeden oluşuyor. Finans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle sermaye piyasalarında herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız.

Bu tasfiyelerde hazine ya da kamu kaynağı kullanılmayacak. Tasfiye işlemlerinin SPK denetimlerinde olmalarını arzu ediyoruz.

1 MİLYON TL ARA ÖDEME YAPILACAK

Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamını henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit ve giriş çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir.

Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Gerekli hallerde Kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı, satma hakkı, toptan satış, özel emir ve borsa satış imkanından yararlanılabilmesinin önü açılmaktadır.

EL KONULAN MALVARLIKLARININ DOĞRUDAN FONA İADESİ İMKANINI GETİRİYORUZ

Fon malvarlığından olağandışı kazanç sağlayanların, objektif emsal getiriyi aşan tutarları gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine imkan tanıyoruz.El konulan ve müsadere edilen malvarlıklarının doğrudan fona iadesi imkanını getiriyoruz.

Ümit Özlale bakanlarımıza iftira attı.