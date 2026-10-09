GİF’27’de gençler iz bıraktı yıldızlar alkışladı

Atatürk Kültür Merkezi'nin fuayesi, Güzel İşler Fabrikası'nda eğitim alan genç kızların farklı disiplinlerde hazırladığı eserlerle renklendi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından 5 Ekim'de düzenlenen GİF'27 Sezon Açılışı'nda sergi, atölye ve deneyim alanları ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı programa, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ev sahipliği yaptı. Programda GİF'in yeni dönem çalışmaları tanıtılırken GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra Ökten ve GİF Hatay Kapsül'ün resmi açılışları canlı bağlantılarla yapıldı.

Davetin konukları arasında Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yoncası"ndan Hülya Koçyiğit, sanatçı Aslı Hünel, oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve gazeteci Buket Aydın da yer aldı. Ünlü isimler, genç kızların eserlerini inceleyerek eğitimden üretime uzanan çalışmalarına destek verdi.

"BİR KIZ ÇOCUĞUNU YETİŞTİRMEK GELECEĞİ YETİŞTİRMEKTİR"

Hülya Koçyiğit, TÜRGEV'in genç kızların eğitimine verdiği desteğin toplumun geleceği açısından büyük değer taşıdığını söyledi. Koçyiğit, "Ben eğitime önem veren, genç kızlarımızın donanımlı bir şekilde eğitim görmesi için ortam hazırlayan, onlara destek veren TÜRGEV'e teşekkür ediyorum. Çünkü bir kız çocuğunu yetiştirmek demek; yarının annesini, öğretmenini, belki de bir bilim insanını, bir sanatçısını yetiştirmek demek. O nedenle yapılan bu eğitim yatırımı çok kıymetli, çok değerli. Kız çocuklarımızın mutlaka eğitimli olmasını istiyoruz." dedi. Gençlere sevgiyle hareket etmeleri çağrısında bulunan usta oyuncu, "Ben sevgi insanıyım. Kendinizi sevin, ülkenizi sevin, ülke insanını sevin, kültürünüzü sevin ve sevgiyle yapın ne iş yaparsanız." ifadelerini kullandı.

"EMİNE ERDOĞAN'DA GÜÇLÜ BİR KADIN İRADESİ GÖRÜYORUM"

Emine Erdoğan'ın eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına da değinen Koçyiğit, şunları söyledi:

"Emine Erdoğan'ın eğitim konusundaki yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ülkemizin değerlerini dünyaya taşımayı önemseyen güçlü bir kadın iradesi görüyorum onda. Yıllarca birçok sosyal meseleye parmak basmakla kalmadı, bizzat hayata geçirilmesine katkıda bulundu. First Lady'liği en iyi şekilde taşıyan, proje üreten ve bunları geliştirip geleceğe taşımak için çabalayan bir rol model."

GİF merkezlerinde yürütülen çalışmalara dikkati çeken Koçyiğit, "Burada öyle büyük bir çaba, emek, binlerce gence destek var ki bunları görmezden gelenlere anlam veremiyorum. Bu merkezlerde geleceğin bilim insanları yetişiyor. Herkes buna saygı duyup ayakta alkışlamalı." diye konuştu.