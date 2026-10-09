Göz göre göre facia

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada sabah saat 05.40 sıralarında facia yaşandı. 1987 yılında yapılan ve zemin katında penye satışı yapılan dükkânın yer aldığı binanın ilk 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Üst katların çöken enkazın üzerinde asılı kaldığı olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 33 kişinin yaşadığı binanın çöken 3 katındaki 12 dairede 14 kişinin bulunduğu saptandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ

Enkaz altında kalan 12 kişiden 10'u yaralı olarak çıkarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan isimlerden 7'sinin Harun Bora Turhan (14), Furkan Turhal (43), Zemzeme Bilece (32), Hilal Meygil (19), Yunus Emre Bilece (11), Emirhan Bilece (10) ve Betül Bilece (7) olduğu belirlendi.



Çöken binada hayatını kaybeden 3 kişinin Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan ve Mesut Bilece olduğu belirlendi. Enkazdan çıkarılan cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CEMAAT MÜDAHALE ETTİ



Çökmenin hemen ardından binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin kurtarma merdivenleriyle tahliye edildi. Göçük altındakilere ilk müdahaleyi ise çevre sakinleri ve cami cemaati yaptı. Olay yerinde itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 köpeğiyle, AFAD ekipleri ise 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 köpeğiyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Çökme riskine karşı bina kontrollü olarak yıkıldı. Enkaz altında 2 kişiyi kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti.

2 İSİM GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, binanın mimarı Hasan Balcı (66) ile dönemin şantiye şefi Mevlüt Okumuş (70) gözaltına alındı. Binanın mal sahibi Dursun Baskıç'ın ise 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Binanın 2026 Ocak ayındaki fotoğrafı ise skandalı gözler önüne serdi. Özellikle ön taraftaki uzantıların ayaklarının çürüdüğü, kolonların inceldiği görülüyor.

Beşinci kattan itfaiye yardımıyla kurtarılan Fatma Turhan, "Kentsel dönüşüm konuşuldu ama apartmanda kabul etmediler" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, hastanede yatan 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Bu arada, belediye ekiplerince çöken binanın yanında bulunan 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi.



6 AY ÖNCE ÇATLAKLARI YÖNETİME BİLDİRDİM

ZEMİN kattaki tekstil dükkânının kiracısı Fatma Kaya, 2.5 yıl önce tadilat yaptıklarını söyleyerek "Asla kolon kesme olmadı" dedi. Nisan ayında dükkândaki çatlakları çekip bina yönetimine bildirdiğini belirten Kaya'nın yönetime attığı mesajda, çatlaklar yer alırken, "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı" ifadeleri yer aldı.

BU FACİA İLK DEĞİL

2024 yılının ilk yarısında Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih, Kartal, Avcılar ve Ataşehir gibi ilçelerde 14 ayrı çökme ve balkon fırlaması vakası yaşandı. Felaketler, kentsel dönüşümün hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.



DÖNÜŞÜM İÇİN BAŞVURDUK, ANLAŞMA SAĞLANAMADI



Tolga GÜLPINAR: (Bina sakinlerinden): Bina zaten eskiydi. Daha önce kentsel dönüşüm için komşularla birlikte girişimde bulunduk. "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak için apartman sakinleriyle birlikte müteahhitlerle görüştük. Ancak bir anlaşmayla sonuçlandırmadı. Niyetlendik ama sonuçlandırmadık. Keşke bağlasaydık.



BENZER DURUMDA 1238 BİNA VAR

İBB'NIN hızlı tarama çalışmaları kapsamında Ağustos 2026 itibarıyla 173 bin başvuru alınırken, 140 bin bina ziyaret edildi ve 40 bin binada bire bir inceleme gerçekleştirildi. Bu incelemelerde yaklaşık 20 bin bina, D veya E sınıfında, yani yüksek ve çok yüksek riskli olarak değerlendirildi. İBB'nin daha önce açıkladığı ayrıntılı risk sınıflandırmasına göre ise hızlı taraması tamamlanan yaklaşık 35 bin bina içerisinde 318 binanın kendi kendine çökme tehlikesi taşıdığı, 1238 binanın ise deprem güvenliğinin yüzde 0 olduğu tespit edilmişti. Murathan YILDIRIM/ SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör