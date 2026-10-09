İzmir hak ettiği hizmete kavuşacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Cemil Tugay'ın, törende yaptığı konuşmada., "En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım" diyerek AK Parti saflarına katılması kentte yeni bir dönemin de başlang-ı cı oldu. AK Parti belediyeciliği ile ilk kez tanışacak olan İzmirliler, değişimden umutlu.

'HİZMETSİZLİK DÖNEMİ BİTTİ'

SABAH'a konuşan İzmirli vatandaşlar, yıllardır toplanmayan çöpler, su baskınları, bozuk yollar, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü kokudan bıktıklarını dile getirerek, yeni dönemin kronik sorunlardan kurtarılması için bir fırsat oluğunu dile getirdi. Yıllardır kentin kangrene dönüşmüş sorunları nedeniyle iç içe yaşamak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Hizmetsizlik dönemi bitti. İzmir kaybettiği yılları, yerel yönetim-hükümet işbirliği ile hizmete dönüştürüp telafi edecektir" dedi.

'BİZ HİZMET İSTİYORUZ'

HASAN ALAK: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini olumlu buluyorum. Çünkü İzmir'in bugüne kadar bir türlü çözülemeyen, körfez kirliliği, altyapı yetersizliği, kenar mahallelerin halen daha doğalgazla buluşturulamaması gibi kronikleşmiş sorunları var. Bunlar gerçekten İzmir'de yaşam standartlarını düşürüyor. Ulaşım sorunu hakeza. Hükümetle uyumlu bir yerel yönetim her zaman vatandaş açısından daha iyidir. Şimdi CHP'deki gelişmeleri görüyoruz. Biz hizmet istiyoruz. Herhangi bir ideolojik çekişme istemiyoruz. Tek derdimiz İzmir'in gelişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi.

'ÇOK YERİNDE BİR KARAR'

HÜLYA CİCAN: İzmir bence hizmetle tanışacak ve hizmete doyacak diye düşünüyorum. Çünkü İzmir çok geri kalmış. Herkes İzmir'i büyük bir köye benzetiyor. Ben de aynı görüşteyim. Bakıyorsunuz trafik sorunu var , çarpık kentleşme var, çöp sorunu var, körfez kirlil-i ği var, o kadar çok sorun var ki kentte. Say say bi-t mez. Bence Cemil Bey'in AK Parti'ye katılması çok yerinde ve isabetli bir karar olmuş. Bu birlikteliğin İzmirlilere hizmet olarak yansıyacağını düşünüyorum.

HASAN ORTAÇ: İzmir'de ciddi bir altyapı eksikliği var. Yollar köstebek yuvası gibi. Yolların bozuk olması nedeniyle araçlarımızın alt aksamları sürekli arıza yapıyor. Cemil Bey'in AK Parti'ye katılması ile birlikte inşallah bu sorunların hepsi teker teker çözülecek. Yerel yönetim ile hükümetin işbirliği içinde hareket etmesi kente yatırım ve hizmet olarak büyük fayda sağlayacaktır. İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun.

AYTEN KEKİKÇIOĞLU: İzmir uzun yıllardır hizmet görmüyor. Hükümet-yerel yönetim işbirliği sayesinde çöp dağlarından, bozuk yollardan, su baskınlarından inşallah kurtulacağız. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere kentin bugüne kadar çözülemeyen birçok sorunu eminim ki bu dönem çözülecek. İzmir alacağı yeni yat-ı rımlarla hak ettiği yere gelecektir. Buna inancımız tam. Daha güzel bir İzmir bizi bekliyor.

ZEYNEP POLAT: Körfezde etrafa yayılan pis kokudan kurtulmak istiyoruz. Ayrıca TOKİ'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına belediyenin de desteği ile sağlıksız yapılar hızlı bir şekilde dönüşecektir. Buna inanıyorum.

AHMET METİN: 2 sene sonra yerel seçimler var. İnşallah bu süre içinde sorunların tamamı olmasa da önemli bir bölümü çözüme kavuşturulacaktır. İnancım tam.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör