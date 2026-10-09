Jandarmanın gökyüzündeki gözü

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçları (TİHA) vatan sathını korumak için gökyüzünde nöbette. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ilk test uçuşunu 6 Aralık 2019'da, ilk atış testini de 22 Nisan 2021'de gerçekleştiren AKINCI TİHA, 4 Temmuz 2025'te Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterine girdi. Göreve başladığı günden itibaren kendine özgü bükümlü kanatlarında çok sayıda milli akıllı mühimmatı taşıyan AKINCI TİHA, yüksek irtifada, zor hava şartlarında uzun süre havada kalarak "Gök Vatan"da jandarmanın gözü oldu. Zorlu eğitimler sonrası kumanda başına geçen özel bir ekibin yer desteğiyle havalanan AKINCI TİHA, özgün yapay zeka sistemi sayesinde, kullanıcılarına ileri uçuş, tespit ve mühimmat bırakma fonksiyonları sunuyor.

Elazığ Jandarma İHA Grup Komutanlığı bünyesinde konuşlandırılan 3 Bayraktar AKINCI TİHA, görüntülendi. Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin feet irtifada 24 saate kadar havada kalarak Edirne'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a kadar tüm yurtta görev yapıyor. Elazığ Jandarma İHA Grup Komutanlığında görevli İHA Pilotu Binbaşı Ergin Sarıçiçek, "Uydu haberleşme sistemleri sayesinde vatanımızın tüm hava sahasında görev talebi olan her yerde keşif, gözetleme ve operasyonel görevlerimizi icra edebiliyoruz. AKINCI, hava aracı uzun süre havada kalarak geniş alanlarda görev icra edebilmektedir. Özellikle terörizmle mücadele, keşif gözetleme, sınır güvenliği ve her türlü kaçakçılıkla mücadele, kriz, afet yönetimi ve arama kurtarma gibi kritik konularda önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör