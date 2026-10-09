Muhsin Yazıcıoğlu davasında Ankara talebine ret

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, mevcut davanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesini talep etti. Duruşmaya sanıklar, Yazıcıoğlu ailesi, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve taraf avukatları katıldı.

AİLESİ DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan timde yer aldıkları gerekçesiyle başka bir davada yargılanıp mahkûm edilen, bu davanın da tutuksuz sanıkları Davut Uçum ve Nusret Memiş katıldı. Bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan sanıkların yanı sıra duruşmada merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve yakınları, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIK DAVUT UÇUM BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık Davut Uçum, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek aleyhinde tek bir delil bulunmadığını savundu. Uçum, mahkemeden beraatine karar verilmesini talep etti.

ANA SORUŞTURMA DOSYASIYLA BİRLEŞTİRME TALEBİ

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, mevcut davanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesini istedi. Mahkemenin talebe ilişkin değerlendirmesinin yanı sıra yargılamanın Ankara'ya nakli talebi reddedildi. Duruşma 31 Mart 2027'ye ertelendi.