Ödemelerimi alabilmek için 229 milyon TL ‘haraç’ verdim

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının dünkü duruşmasına ise itirafçı sanık Ahmet Sarı'nın itirafları damga vurdu. İş adamı Sarı, savunmasında 2022 yılında Fatih Keleş ve Ertan Yıldız tarafından İBB Bakırköy Ek Hizmet Binasına çağrıldığını anlattı. Sarı, burada biriken alacaklarına ilişkin kendisine "Bir şey vermeden paranı alamazsın" denildiğini söyledi. Alacaklarını tahsil edebilmek için farklı tarihlerde toplam 229 milyon TL ödeme yaptığını belirten Sarı, söz konusu ödemeleri mahkemede "haraç" olarak nitelendirdi.

İtirafçı Ali Nuhoğlu da Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini öne sürdü; bu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini anlattı. Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan ve daha sonra İmamoğlu İnşaat'a devredilen 2 villanın alım sürecine ilişkin de villaları, İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda, İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını anlattı. Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine de 2024 yılında villaları İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör