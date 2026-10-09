Özgür Özel’den skandal sözler
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili "İzmir daha önce de işgal edildi" paylaşımı yaparak AK Partililere "Yunan" benzetmesi yapan Berna Laçin'e destek çıktı. Özel, "Berna Laçin için son derece üzgünüm. Böyle bir şeyi hatırlayıp söylemesi, her siyasinin tahammül etmesi gereken bir şey. Berna Laçin'in sonuna kadar arkasındayız. İfade özgürlüğünün arkasındayız. Berna Hanım korkmasın. Kimse bunlardan sinmesin. Ben de aynı ifadeyi aynıyla tekrar ediyorum" dedi. Özel'in skandal sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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