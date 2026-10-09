Özgür Özel’den skandal sözler

Özgür Özel’den skandal sözler
ANKARA ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili "İzmir daha önce de işgal edildi" paylaşımı yaparak AK Partililere "Yunan" benzetmesi yapan Berna Laçin'e destek çıktı. Özel, "Berna Laçin için son derece üzgünüm. Böyle bir şeyi hatırlayıp söylemesi, her siyasinin tahammül etmesi gereken bir şey. Berna Laçin'in sonuna kadar arkasındayız. İfade özgürlüğünün arkasındayız. Berna Hanım korkmasın. Kimse bunlardan sinmesin. Ben de aynı ifadeyi aynıyla tekrar ediyorum" dedi. Özel'in skandal sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ÖZGÜR ÖZEL

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