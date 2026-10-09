Pavyon soruşturması Yahşihan Belediyesi’ne uzandı: Başkan Yardımcısı, emniyet ve adliye personeli hakim karşısında!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bir pavyon işletmecisi hakkında yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma, belediye, emniyet ve adliye personelini de kapsayacak şekilde genişletildi. Elde edilen dijital deliller ve mali incelemeler doğrultusunda 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın, Kırıkkale Adliyesinde görevli katip S.Y., mübaşir H.C., Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.K. ile çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN YARDIMCISINA 100 BİN LİRA RÜŞVET VERİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturma dosyasında, pavyonların kapanış saatinin 01.00'den 04.00'e uzatılması amacıyla belediye yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı iddiası yer aldı. Bu kapsamda belediyenin alınacak karara itiraz etmemesi karşılığında T.E. tarafından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'a 100 bin lira elden verildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Aydın'ın adına kayıtlı 22 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Ayrıca belediyeye yönelik yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturmasındaki bazı şüphelilerle arasında toplam 2 milyon 500 bin liralık para hareketi tespit edildi. Söz konusu mali hareketler ile rüşvet iddiası arasındaki muhtemel bağlantı incelemeye alındı.

PAVYON İŞLETMECİSİNİN OĞLUNUN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma, 4 Ekim'de Y.S.'nin emniyete başvurarak pavyon işleten babası E.S. hakkında ihbarda bulunmasıyla başladı. Babasıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından emniyete başvuran Y.S., işletmede çeşitli usulsüzlükler yapıldığını ve bazı kamu görevlilerine menfaat sağlandığını iddia etti. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda şüphelilerin banka hesapları, telefonları ve dijital yazışmaları incelemeye alındı.

POLİS VE BEKÇİYE PARA VERİLDİĞİ İDDİASI

Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, pavyona yönelik denetimlerle bağlantılı olarak bazı emniyet personeline para verildiğine ilişkin yazışmalar bulundu. Polis memuru M.K. ile işletme sahibi E.S. arasındaki para transferleri incelemeye alınırken, bekçi A.Y.'nin de denetimleri önceden haber vermesi karşılığında menfaat sağladığı iddiası araştırıldı.

ADLİYE PERSONELİNİN HESAPLARINDA PARA HAREKETLERİ

Soruşturma kapsamında mübaşir H.C.'nin pavyonların kapanış saatlerine ilişkin mahkeme sürecinde bilgi paylaştığı iddia edildi. Mali incelemelerde, işletme müdürü E.Ş.'nin hesabından H.C.'nin hesabına toplam 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı belirlendi.

Adliyede katip olarak görev yapan S.Y.'nin ise pavyon işletmecisi E.S. ile adli dosyalar hakkında yazışmalar yaptığı ve bazı evrakların kayıt işlemlerinin geciktirilmesine yönelik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. İki isim arasındaki para hareketleri de soruşturma kapsamına alındı.

Cumhuriyet Başsavcığınca Yahşihan Belediyesi, emniyet ve adliye personelini kapsayan soruşturmada adli süreç devam ediyor.