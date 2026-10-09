Seçil Erzan davasında ara karar: Tutukluluk halinin devamına hükmedildi!

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu pek çok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka şube müdürü Seçil Erzan'ın istinaf bozmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemeye bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da katıldı.

"BANKA BU PARAYI ÖDESİN DİYE KURBAN OLMAYA DEVAM MI EDECEĞİM?"

Duruşmada savunma yapan sanık Erzan, "Alacak tutarları dışında kimse doğruyu söylemiyor. Bankadan faiz almak istedikleri için bankadan alacağımız var diyorlar. Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim? Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 6 Kasım tarihine erteledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör