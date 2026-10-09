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  • SON DAKİKA... Fon soruşturmasında dezenformasyon gözaltısı! Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında dezenformasyon gözaltısı! Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında dezenformasyon gözaltısı! Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı adliyeye sevk edildi
Deniz YUSUFOĞLU
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında sosyal medya uyarısı yapmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilmişti.

SAYMAZ VE AĞIREL "ŞÜPHELİ"OLARAK İFADE VERECEK

Bu açıklamanın ardından, fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.

SEVİNÇ VE BALCI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Sevinç ve Balcı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler.

AĞIREL İFADE VERME ÜZERE ADLİYEYE GELDİ

Gazeteci Murat Ağırel ise ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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#İSMAİL SAYMAZ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İSTANBUL ADLİYESİ

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