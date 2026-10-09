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SON DAKİKA... Gazeteci Mehmet Akif Ersoy bir kez daha hakim karşısında! Dikkat çeken 'Örgüt lideri' ifadesi: Mahkeme kararını açıkladı

SON DAKİKA... Gazeteci Mehmet Akif Ersoy bir kez daha hakim karşısında! Dikkat çeken 'Örgüt lideri' ifadesi: Mahkeme kararını açıkladı

SON DAKİKA... Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da arasında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Ersoy'un örgüt liderliği ile ilgili yaptığı savunma dikkat çekti. Mahkeme ara kararında, Ersoy’un tutukluluk halinin devamına hükmederken 1 sanığın 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 15:08 Son Güncelleme: 09 Ekim 2026 15:32

Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un arasında olduğu 7 sanık hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "suç örgütü kurma ve yönetme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 19.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve tutuksuz sanık Ufuk Tetik ile avukatları hazır bulundu.

"KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, MAĞDUR DA DEĞİLİM" Mağdur Elif Kılınç ifadesinde, uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirterek, "Ne bu dosyada ismi geçenler ne de başkaları tarafından mağdur edilmedim. Cinsel bir saldırıya maruz kalmadım , kalsaydım o gün şikayetçi olurdum ama bu süreçte mağdur edildim, işimden oldum, sağlığımı kaybettim. Beni işe alan Mehmet Akif Ersoy değildi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim" dedi.