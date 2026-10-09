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SON DAKİKA… Yeni Parti’de ‘küskünler ordusu’ büyüyor! Verilen sözler tutulmadı CHP ile temaslar başladı

SON DAKİKA… Yeni Parti’de ‘küskünler ordusu’ büyüyor! Verilen sözler tutulmadı CHP ile temaslar başladı

SON DAKİKA… ‘İlerleyen süreçte CHP’ye dönüşler hızlanacak’ beklentisi Yeni Parti’de kongre maratonu, bir yandan kaos ve şaibe iddialarının gölgesinde devam ederken, diğer yandan parti içerisinde büyük bir ‘küskünler ordusu’ yarattı. Verilen sözlere rağmen koltuğunu kaybeden bazı ilçe başkanlarının CHP’ye geri dönmek için nabız yoklamaya başladı!

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 08:37

SON DAKİKA... CHP'den kopuşları hızlandırmak için yerel örgüt yöneticilerine vaat üstüne vaat verdiği ve bu yolla kendi safına çektiği öne sürülen Yeni Parti cephesinde işler sarpa sardı. Partide devam eden kongre süreci, kurucu ilçe başkanları açısından adeta hezimete dönüştü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi açıkladığı verilere göre, birden fazla adayın yarıştığı ilçelerin yüzde 47'sinde kurucu ilçe başkanları koltuğunu kaybetti.

PİŞMANLIK BAŞLADI Söz konusu tablo, partide yeni bir krizin de tetikçisi oldu. Verilen sözler üzerine CHP'den istifa etmelerine rağmen kısa süre içerisinde Yeni Parti'deki makamlarını kaybeden birçok yerel örgüt yöneticisinin pişmanlık yaşadığı iddia ediliyor.