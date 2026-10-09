  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA… Yeni Parti’de ‘küskünler ordusu’ büyüyor! Verilen sözler tutulmadı CHP ile temaslar başladı

SON DAKİKA… Yeni Parti’de ‘küskünler ordusu’ büyüyor! Verilen sözler tutulmadı CHP ile temaslar başladı

SON DAKİKA… ‘İlerleyen süreçte CHP’ye dönüşler hızlanacak’ beklentisi Yeni Parti’de kongre maratonu, bir yandan kaos ve şaibe iddialarının gölgesinde devam ederken, diğer yandan parti içerisinde büyük bir ‘küskünler ordusu’ yarattı. Verilen sözlere rağmen koltuğunu kaybeden bazı ilçe başkanlarının CHP’ye geri dönmek için nabız yoklamaya başladı!

SON DAKİKA… Yeni Parti’de ‘küskünler ordusu’ büyüyor! Verilen sözler tutulmadı CHP ile temaslar başladı
MURATHAN YILDIRIM
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SON DAKİKA... CHP'den kopuşları hızlandırmak için yerel örgüt yöneticilerine vaat üstüne vaat verdiği ve bu yolla kendi safına çektiği öne sürülen Yeni Parti cephesinde işler sarpa sardı. Partide devam eden kongre süreci, kurucu ilçe başkanları açısından adeta hezimete dönüştü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi açıkladığı verilere göre, birden fazla adayın yarıştığı ilçelerin yüzde 47'sinde kurucu ilçe başkanları koltuğunu kaybetti.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de ‘küskünler ordusu’ büyüyor! Verilen sözler tutulmadı CHP ile temaslar başladı

PİŞMANLIK BAŞLADI

Söz konusu tablo, partide yeni bir krizin de tetikçisi oldu. Verilen sözler üzerine CHP'den istifa etmelerine rağmen kısa süre içerisinde Yeni Parti'deki makamlarını kaybeden birçok yerel örgüt yöneticisinin pişmanlık yaşadığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de ‘küskünler ordusu’ büyüyor! Verilen sözler tutulmadı CHP ile temaslar başladı

CHP İLE TEMASTALAR

CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Yeni Parti kongrelerinde seçimi kaybeden çok sayıda isim, yeniden eski partilerine dönebilmek için şimdiden CHP yöneticileriyle temasa geçti. Yeni Parti kongrelerinin görünenden çok daha sancılı geçtiğini öne süren CHP'li kaynaklar, ilerleyen süreçte CHP'ye geri dönüşlerin hızlanabileceğini, bu tablonun yalnızca yerelde değil, milletvekilleri bazında da görülebileceğini savunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de ‘küskünler ordusu’ büyüyor! Verilen sözler tutulmadı CHP ile temaslar başladı

YENİ KRİZ: İL KONGRELERİ

Yeni Parti'de il başkanlığı seçimlerinin de gergin bir atmosferde geçmesi bekleniyor. Eski İzmir BB Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e zehir zemberek sözlerle yüklenip, değişiklik çağrısı yapması, Antalya Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı'nın ise "yığma üye" skandalını ortaya çıkarıp rakiplerini suçlaması, partideki gergin atmosferi gözler önüne sermişti.

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #ANTALYA #CHP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!