Türkiye mazlumların yanında

Konya'dan Trabzon'a, Çorum'dan Ankara'ya kadar Türkiye'nin birçok şehrinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı protesto yürüyüşleri düzenlendi. Meydanları dolduran on binlerce vatandaş, Filistin halkına destek mesajı verdi. İstanbul'un dört yanı Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılırken Konya'da on binler sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde tek ses oldu. Karadeniz'in gür sesi Trabzon'da meydanlardan yükselirken, Çorum'da da her yaştan vatandaş ellerindeki dövizlerle İsrail'in saldırılarını protesto etti. Kırşehir'de vatandaşlar bebek katilini lanetledi. Sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde, Gazze'deki ablukanın ve sivillere yönelik saldırıların derhal son bulması çağrısı yapıldı. Katılımcılar, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye davet ederek Filistin direnişine sonuna kadar destek vereceklerini haykırdı.

İSTANBUL MEYDANLARDA

İstanbullular da Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmadı. Üsküdar Meydanı'ndaki "Filistin Dayanışma Günleri" kapsamında Kudüs TIR'ı, fotoğraf sergisi, Gazze çadırı canlandırması yer alıyor. Stantlardan elde edilecek gelir, bölgeye insani yardım olarak aktarılacak. Eyüpsultan Meydanı'nda ise "Gazze İçin Meydanlardayız" programı düzenleniyor. Ziyaretçiler; Gazze ile canlı bağlantılar ve mektup yazma alanlarıyla bölgedeki acılara tanıklık ediyor. Söyleşi, sergi ve çocuk etkinlikleriyle dolu olan programlar, toplumda farkındalık oluşturmayı ve Filistin'in sesi olmayı amaçlıyor.

TARİH BU KARELERİ UNUTMAYACAK

AK Parti Genel Merkezi'nde "Gazze: Vicdanın Şahitliği" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Yaşanan insanlık dramının fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bu mesele vicdanların sustuğu bir mesele haline gelmiştir. Yaşananlar, insanlığın, değerlerin ve medeniyetin iflas ettiğinin ispatıdır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör